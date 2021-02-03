"Да не сильная я никакая, обычная". Юлия Навальная выложила первый инстаграм-пост после суда над мужем(66)
“Вы пишете мне, что я сильная. Да не сильная я никакая, обычная. Я читаю все ваши сообщения и понимаю, что столько хороших, сильных и правильных людей поддерживает Алексея и меня, что отступать и бояться не нужно. Мы все равно победим. Когда Алексея отравили в августе, я решила, что напишу спасибо каждому, кто меня поддержал. Я закончила отвечать в середине сентября. Сейчас вас столько, что я закончу отвечать на ваши сообщения, когда его уже отпустят. Поэтому напишу сразу всем. Спасибо вам огромное за то, что выходите, за то, что пишете, за то, что спрашиваете, как я. Я в порядке. Муж вот письмо написал, мама голубцы прислала, дочка тикток завела, а сама я получила штраф за то, что просто шла по своему родному городу. Все как у всех”, — написала Юлия Навальная.
Накануне Симоновский суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы за вычетом 10 месяцев, проведенных под домашним арестом по делу “Ив Роше”. Как отметили многие СМИ, после оглашения приговора, согласно которому Навальному предстоит пробыть в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев, его жена Юлия заплакала.
Многие СМИ также написали о том, что во время заседания суда Алексей Навальный рисовал сердечки жене на стекле "аквариума", но в какой-то момент пристав потребовал перестать общаться жестами.
Когда политика выводили из зала суда, он сказал жене: "Пока, не грусти, все будет хорошо".
Юлии Навальной симпатизирует огромное количество человек, большинство из которых уверены, что она стала бы просто идеальной первой леди, многие так и называют ее — “первая леди оппозиции”.
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