12-летний мальчик установил мировой рекорд по скоростной сборке LEGO и попал в Книгу рекордов Гиннесса
У Хэддона сборка этого набора, состоящего из 101 детали, заняла 1 минуту 59 секунд.
Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, идея попробовать самому завоевать титул самого скоростного сборщика LEGO пришла в голову Хэддона, когда он смотрел онлайн-видео других рекордсменов.
В итоге мальчик посвятил тренировкам все свое свободное время, которое у него образовалось после того, как в штате был объявлен карантин из-за ковидной пандемии. С помощью папы Хэддон выбрал в качестве объекта сборки именно микрофайтер “Сокол Тысячелетия”, так как он соединяет в себе все то, что мальчика больше всего интересует — LEGO и “Звездные войны”. Хэддон практиковался каждый день, и в результате добился успеха.
Не исключено, что следующей целью Хэддона станет сам набор “Сокол Тысячелетия”, в котором 7541 деталь. Сейчас рекорд по сборке этого набора принадлежит команде из Германии и составляет 2 часа 51 минуту и 47 секунд.