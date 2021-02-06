12-летний мальчик установил мировой рекорд по скоростной сборке LEGO и попал в Книгу рекордов Гиннесса

В итоге мальчик посвятил тренировкам все свое свободное время, которое у него образовалось после того, как в штате был объявлен карантин из-за ковидной пандемии. С помощью папы Хэддон выбрал в качестве объекта сборки именно микрофайтер “Сокол Тысячелетия”, так как он соединяет в себе все то, что мальчика больше всего интересует — LEGO и “Звездные войны”. Хэддон практиковался каждый день, и в результате добился успеха.