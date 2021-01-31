От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях

Передача ничем не отличалась от оригинальной версии, в качестве жюри и приглашенных гостей в ней неоднократно участвовали историк моды Александр Васильев и стилист Сергей Зверев, дизайнер Вячеслав Зайцев, хореограф Алла Духова, фигурист Илья Авербух, журналистка Тина Канделаки и даже актер Тарзан.

Однако не у всех участниц шоу судьба сложилась удачно. Менее чем через год после вылета из 21-го сезона Мирьяну Пухар жестоко убили в доме ее молодого человека, а финалистка передачи Рене Элуэй не сумела построить модельную карьеру и в 2013 году была арестована после шестичасовой перестрелки с полицией. Рене обвинили в четырех эпизодах кражи со взломом и угоне автомобиля, она получила 12 лет тюрьмы, штраф в несколько десятков тысяч долларов и лишилась опеки над тремя детьми. Через пять лет Элуэй освободили, однако вскоре она вновь оказалась за решеткой.

Благодаря участию в “Топ-модели по-американски” мирового успеха добилась Шантель Браун-Янг, известная общественности под псевдоним Винни Харлоу. Девушку с витилиго (нарушение пигментации кожи - прим.) заметила сама Тайра Бэнкс и пригласила в шоу. Помимо Харлоу, одной из самых успешных и востребованных моделей в мире удалось стать Лейле Голдкул, которая сотрудничала с Givenchy, Dolce & Gabbana, Prada, Calvin Klein, а в 2018 году попала в список 50 лучших моделей мира.

Продюсером, ведущей и главным судьей “Топ-модели по-американски” выступает супермодель Тайра Бэнкс. В шоу соревнуются от 10 до 16 девушек, которые принимают участие в съемках и кастингах, а также выполняют другие испытания, имитирующие обычную для модели жизнь. В конце каждого эпизода жюри, а позже и зрители исключают одну из конкурсанток. В финале победительница получает денежный приз и контракт с крупным модельным агентством.

Прототипом всех российских реалити-шоу о модельном бизнесе является американская передача America’s Next Top Model (“Топ-модель по-американски”), в которой конкурсантки борются за звание лучшей манекенщицы и получают шанс начать карьеру. Первый эпизод появился на экране в мае 2003 года, и вскоре шоу стало самым рейтинговым на канале UPN. За 17 лет существования программы было выпущено 24 сезона, последним станет 25-й.

Самым сложным было то, что у нас в первый же день отобрали мобильные телефоны. За все время съемок я звонила домой всего два раза, если не ошибаюсь. Сейчас я понимаю, что это неправильно. Представьте, многим участницам не было еще 18 лет, и не общаться с семьей столько времени было трудно. Но все работники были доброжелательными и заботились о нас. Судей жестких тоже не было, и я истерики не закатывала.

Нас поселили в гостинице “Новотель”, в каждой комнате жили по две конкурсантки, иногда нас меняли местами, но условия были хорошие. Никаких ограничений в плане питания не было, но когда были фотосессии или какие-то другие съемки, мы могли подолгу не есть.

Для следующего отбора мы приехали на съемки в Москву, причем на кастинге было огромное количество девушек, но половина отсеялась в первый же день после фотосессии, а оставшиеся встретились с судьями и стали участницами передачи.

Кастинг проходил в Тольятти, к нам приезжала съемочная группа из Москвы. Со всеми претендентками делали интервью, я думаю, что таким образом смотрели, как люди разговаривают и чувствуют себя перед камерой - свободны или зажаты. Участниц выбирали во многих российских городах.

Сначала я не хотела участвовать в шоу, поскольку на тот момент уже получила предложение от французского модельного агентства, и мне готовили документы для визы. Тогда я работала в родном Тольятти с местным модельным агентством, и они убедили меня пойти на кастинг передачи, потому что было неизвестно, пригласят ли меня в итоге во Францию.

Ксения Кахнович рассказала “Ленте.ру” о том, что ей довелось пережить во время съемок и как сложилась ее судьба после программы.

Победительницей дебютного сезона стала Ксения Кахнович, которой на тот момент было всего 17 лет. Сразу после окончания шоу она получила предложение о сотрудничестве от мирового агентства IMG и переехала за границу. Карьера Ксении сложилась удачно: она не раз принимала участие в показах модных домов Versace, Gucci, Hermes, Louis Vuitton , Christian Dior, Dolce and Gabbana и Carolina Herrera, Elie Saab и Dior, а также снималась для таких изданий, как Harper’s Bazaar и Vogue.

Лично я к камерам привыкла быстро, вскоре вообще на них стало все равно. Сложнее было постоянно общаться с незнакомыми людьми, гостями передачи. Мне тогда было всего 16 лет, на шоу исполнилось 17. В непривычной для меня ситуации я сначала наблюдаю за незнакомцами, поэтому многие думали, что я довольно замкнутая. Судьи часто говорили мне о моей якобы безэмоциональности, но это был защитный механизм.

В передаче не было сценария. Некоторые моменты изменили во время монтажа, но как такового сценария у нас точно не было. Только один раз, уже ближе к концу, к нам подселили девушку, чтобы нас, так скажем, растормошить и внести какой-то разлад.

Несмотря на соперничество, мы были дружными, ведь мы все были в одной лодке. Но сейчас я ни с кем не поддерживаю отношений, пару раз списывалась в Instagram с бывшими участницами. Однажды я встретила в Париже девочку из Самары, которая тоже была финалисткой шоу, и подошла к ней на кастинге поговорить, все-таки столько времени вместе провели. Но она предпочла со мной не здороваться, возможно, у нее были ко мне претензии. Лично я никому не завидовала на передаче.

Трудности во время съемок, безусловно, были. Мало приятного, когда снимаешься в купальнике на крыше в минус 10 градусов в Санкт-Петербурге, например. Но такие физические неприятности в модельной карьере встречаются довольного часто, у меня не раз было такое, что я позирую в бикини, а вокруг — люди в пуховиках.

В «Ты — супермодель» мне было всего 16 лет, и стоять в купальнике перед съемочной группой и незнакомыми людьми мне было не очень комфортно Ксения Кахнович, победительница шоу "Ты — супермодель"

В подростковом возрасте у меня не было кумиров, поэтому звездные гости у меня не вызывали дикого восторга. Помню, как-то продюсер меня спросила: “С кем бы ты хотела познакомиться?”, а мне нечего было ей ответить. Она мне предложила Кобзона, у меня челюсть отпала. Кстати, в конце съемок эта женщина подарила мне брелок с черной овцой — я намек поняла.