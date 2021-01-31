Тяжелее всего родителям дается помощь с домашними заданиями по математике

Такие результаты показал опрос, в котором приняли участие две тысячи американских родителей, у которых есть дети школьного возраста, сообщает studyfinds.org.

Более половины респондентов (56%) признались, что ощущают беспомощность и безнадежность, когда пытаются помочь детям с домашними заданиями по математике. А две трети родителей сообщили, что не в состоянии сами справиться с тем, что детям задали по математике, и регулярно с этой целью пользуются помощью интернета.

Хотя 79% родителей утверждают, что хорошо помнят то, что проходили в школе, 70% из них, тем не менее, испытывают большие трудности с решением тех проблем с математикой, которые возникают у их собственных детей. При этом 65% мам и пап сообщили, что не помнят, чтобы математика казалась им таким сложным предметом, когда они сами учились в школе.

56% родителей считают, что возникающие у них трудности в помощи детям с математикой связаны с тем, что сейчас дети изучают этот предмет как-то иначе, чем это было прежде, а две трети родителей связывают эти проблемы с тем стрессом, который они сами получили в школе, изучая математику.

Тестирование математических навыков участников опроса показало, что лишь 42% родителей смогли правильно решить предложенные уравнения и примеры, при этом чуть более половины (51%) помнило правильный порядок выполнения арифметических действий.

Три четверти родителей сообщили, что хорошо считают в уме и часто это делают, однако 75% из них все же проверяют полученные результаты на калькуляторе.

В среднем, показал опрос, дети просят родителей помочь с домашней работой пять раз в неделю. В 63% семей эта просьба вызывает споры между родителями, которые начинают торговаться, кто из них будет помогать ребенку с домашкой. У 85% родителей эти переговоры кончаются полноценной ссорой. 54% мам и пап признались, что обычно пытаются найти повод, чтобы не помогать — говорят, что устали, заняты домашними делами или переговорами по работе. “Я обычно заявляю, что мне срочно нужно пойти в магазин”, — сообщил один из респондентов.