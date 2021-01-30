Что такое лесное купание и почему стоит это попробовать уже в эти выходные?

Название появившегося в Японии тренда синрин-ёку примерно можно перевести как “лесное купание” или “погружение в атмосферу леса”. В Японии синрин-ёку начали практиковать уже в 1980-х, а цель лесных купаний заключается в том, чтобы предложить людям натуральное противоядие от технологии и гаджетов, побудить их чаще бывать в лесу, наслаждаться атмосферой и защищать лес. Сегодня лесные купания обрели популярность по всему миру.

Лесное купание — не тренировка, а спокойная прогулка по лесу, во время которой важно пользоваться всеми органами чувств. Японцы утверждают, что лесные купания обладают целительными силами, улучшают продуктивность человека, помогают снизить кровяное давление и уровень стресса, укрепляют иммунитет и помогают организму вырабатывать гормоны, способствующие здоровому сну и хорошему настроению.

В синрин-ёку нет ничего сложного, но следует учитывать пять простых принципов:

1. Отправляясь в лес, чтобы принять лесную ванну, оставьте дома все мешающие факторы. Выключите телефон или вовсе оставьте его в машине либо дома, выкиньте из головы все мысли о работе, и отправляйтесь в лес с открытым чистым сознанием.

2. В лесном купании главное не пройденное расстояние, а настрой. Не ставьте никаких целей и не имейте никаких ожиданий.

3. Периодически останавливайтесь — найдите бревно посуше, присядьте на него и предайтесь мыслям.

4. Если вы отправились в лес с другом или второй половиной, постарайтесь говорить как можно меньше. Поначалу молчание в компании может показаться странным и пугающим, но это поразительно хорошо скажется на ваших отношениях.

5. Не бывает плохой погоды, бывает только неподходящая одежда. Поскольку синрин-ёку не предполагает интенсивного движения, важно одеться по погоде. Оденьтесь слоями и наденьте удобную непромокаемую обувь, чтобы прогулка не была испорчена неожиданно начавшимся дождем или ухабистой тропинкой.



