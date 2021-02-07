Доктор Комаровский ответил на вопрос о вреде бесконтрольного просмотра мультиков

Обеспокоенная женщина рассказала, что ее четырехлетний ребенок смотрит мультики не более 60 минут в день. Однако два раза в месяц, когда он гостит у бабушки, это правило нарушается и допустимое экранное время увеличивается в несколько раз.

Подписчица отметила, что не хочет требовать соблюдения норм, чтобы не портить отношения со свекровью, и попросила доктора объяснить, насколько вредно для зрения ребенка неограниченное использование гаджетов.

Комаровский предложил женщине посмотреть на ситуацию с другой стороны. По его словам, миллионы детей годами живут в условиях несоблюдения рекомендаций педиатров, однако “никто не переживает”. Врач отметил, что главное — это мир и покой в семье. Он также подчеркнул, что подписчице повезло с тем, что у ребенка есть живая и здоровая бабушка, готовая присмотреть за внуком.

“Мир, покой и благополучие важнее коррекции данной ситуации. Испортить ребенка бесконтрольным просмотром мультиков за два дня два раза в месяц невозможно. Пусть бабушка делает что хочет — ничего страшного нет”, — уточнил Комаровский.

Специалист посоветовал подписчице использовать освобождающееся благодаря свекрови время для отдыха или неотложных дел. Доктор также отметил, что если ребенок приходит в гости к бабушке, то именно она устанавливает правила игры. “Либо соглашаетесь с ее правилами, либо не пускаете ребенка на ее территорию”, — заключил врач.