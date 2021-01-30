6 пап, которые нас насмешили в 2020 году

Итак, встречайте “отцов 2020 года”:

Спящий папа



Житель штат Колорадо Майк Уэбер отработал 12-часовую ночную смену, а придя домой, обнаружил, что жена Моника никак не может уговорить их четверых детей одеться и пойти с ней в магазин. Тогда Майк предложил Монике оставить детей с ним, а поскольку он очень устал и хотел спать, то придумал совершенно гениальный лайфхак.

Майк сообщил детям, которым от 12 до пяти лет, что у них сейчас будет рисовальный конкурс.

Папа будет выступать в качестве натурщика, а им нужно изобразить его на бумаге в максимально реалистичной манере. Победитель получит шоколадку.

А если они будут шуметь и разбудят его прежде, чем все работы будут завершены, им придется начать все с начала. После этого Майк улегся на диван, уютно накрылся одеялом, и задремал. Когда Моника вернулась домой, там царила тишина. Дети спокойно рисовали, а папа храпел на диване. Фото “рисовального конкурса”, выложенное Моникой в Фейсбук, стало вирусно популярным.

Папа - ресторанный критик



Кристофер Кайл из Детройта прославился в соцсетях этим летом, когда поделился очень честным и забавным обзором “ресторана”, в который играла его полуторагодовалая дочка Ава. “Мне пришлось ждать заказа 45 минут, хотя я был единственным посетителем.

Сначала все шло хорошо, но потом она отлучилась на 20 минут, чтобы посмотреть Щенячий патруль», - написал Кристофер.

Пост собрал почти 70 тысяч лайков.

Папа - дадозавр



Фрэнки Маннелла собрал миллионы просмотров в ТикТок, выкладывая там смешные ролики, в которых он притворяется придуманным им самим отвязным персонажем по имени “Дадозавр”. Это похожее на динозавра существо позволяет себе то, что никогда бы не позволил спокойный и разумный отец семейства - кривляется, плюется, разбрасывает еду, залезает на стол, бегает по дому, словом творит всякие безумства.

Дочки Фрэнки в восторге от «дадозавра» и все время подначивают папу превратиться в него снова, а вот их мама, судя по всему, уже устала от этого неуправляемого существа.

Папа - “Гадкий я”



Маркус Стриклин из штата Аризона, как и многие родители в этом году, вынужден работать из дома и одновременно следить за дистанционным обучением своих четверых детей. При этом жена Маркуса тоже работает удаленно, а еще у них есть младший трехлетний сын, который тоже требует внимания. Словом, хаоса в доме хватает.