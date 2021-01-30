6 пап, которые нас насмешили в 2020 году(2)
Итак, встречайте “отцов 2020 года”:
Спящий папа
Житель штат Колорадо Майк Уэбер отработал 12-часовую ночную смену, а придя домой, обнаружил, что жена Моника никак не может уговорить их четверых детей одеться и пойти с ней в магазин. Тогда Майк предложил Монике оставить детей с ним, а поскольку он очень устал и хотел спать, то придумал совершенно гениальный лайфхак.
Майк сообщил детям, которым от 12 до пяти лет, что у них сейчас будет рисовальный конкурс.
А если они будут шуметь и разбудят его прежде, чем все работы будут завершены, им придется начать все с начала. После этого Майк улегся на диван, уютно накрылся одеялом, и задремал. Когда Моника вернулась домой, там царила тишина. Дети спокойно рисовали, а папа храпел на диване. Фото “рисовального конкурса”, выложенное Моникой в Фейсбук, стало вирусно популярным.
Папа - ресторанный критик
Кристофер Кайл из Детройта прославился в соцсетях этим летом, когда поделился очень честным и забавным обзором “ресторана”, в который играла его полуторагодовалая дочка Ава. “Мне пришлось ждать заказа 45 минут, хотя я был единственным посетителем.
Пост собрал почти 70 тысяч лайков.
Папа - дадозавр
Фрэнки Маннелла собрал миллионы просмотров в ТикТок, выкладывая там смешные ролики, в которых он притворяется придуманным им самим отвязным персонажем по имени “Дадозавр”. Это похожее на динозавра существо позволяет себе то, что никогда бы не позволил спокойный и разумный отец семейства - кривляется, плюется, разбрасывает еду, залезает на стол, бегает по дому, словом творит всякие безумства.
Папа - “Гадкий я”
Маркус Стриклин из штата Аризона, как и многие родители в этом году, вынужден работать из дома и одновременно следить за дистанционным обучением своих четверых детей. При этом жена Маркуса тоже работает удаленно, а еще у них есть младший трехлетний сын, который тоже требует внимания. Словом, хаоса в доме хватает.
Папа - пародист
Американский музыкант Крис Манн записал пародию на трек “Old Town Road” Lil Nas X, превосходно отражающую реалии жизни родителей во время пандемии в ситуации, когда закрылись детские сады. Видео, которое так и называется “Детский сад закрыт”, начинается с того, что Крис просыпается среди игрушек под вопль своего двухлетнего сына Хьюго - “Поиграй со мной!”.
А дальше бедному Крису приходится из последних сил целый день развлекать сына. “А спать еще не пора? Я сейчас заплачу, потому что больше не могу!”, - в какой-то момент поет Крис. Видео собрало почти два миллиона просмотров на YouTube.
Папа - официант
Ведущий BBC Бен Мур, сидя с детьми на карантине, решил устроить для них настоящий званый ужин при свечах. Ставшее вирусно популярным видео демонстрирует, что атмосфера во время ужина была такой, как надо: за красиво накрытым столом чинно сидят нарядные дети, на столе горят свечи в подсвечниках, а Бен в смокинге изображает официанта, наливая сыну в винный бокал молоко “урожая марта 2020 года”.