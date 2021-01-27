ФОТО | H&M выпустил экологичную коллекцию с легендарным джинсовым брендом Lee

В основе коллекции лежит экологичность. В ней впервые будут представлены джинсы, созданные из 100% переработанного хлопка (80% постиндустриальных отходов и 20% бытовых отходов), а также джинсовая ткань без хлопка, сделанная из возобновляемых искусственных волокон с использованием красок, при производстве которых было задействовано минимальное количество воды, химикатов и электроэнергии.

В женскую коллекцию Lee x H&M вошли широкие и свободные джинсы, которые напоминают ретро-стиль 90-х, классическая куртка Lee Rider в стиле оверсайз, джинсовые топы-корсеты, комбинезоны и рубашки, а также трикотаж из материала Texloop Recycled Cotton.

В мужской коллекции представлены джинсовые куртки, джинсы свободного кроя с пятью карманами из 100% переработанного хлопка, джинсы из плотного денима, окрашенные с использованием водосберегающих красок, комбинезон, панама и сумка-шопер из денима, а также яркие толстовки с футболками из экологичного трикотажа.

“Нашей совместной коллекцией мы творим настоящие перемены, которые позволят перейти на производство более экологичной джинсовой одежды. Также было невероятно интересно работать с культовыми моделями Lee, придавая им частичку нашего собственного духа и стиля, который так полюбился поклонникам денима H&M по всему миру”, — говорит Джон Ломан, дизайнер H&M.

“Lee искренне гордится сотрудничеством с H&M в создании лучшего денима. Наш бренд был основан более 130 лет назад на инновациях, и сегодня мы рады присоединиться к H&M, чтобы развивать и продвигать новую экологичную джинсовую ткань”, — в свою очередь добавляет Крис Вальдек, президент Lee.

Полностью увидеть коллекцию можно на сайте H&M.