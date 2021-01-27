"Я мечтал стать директором цирка". История человека, который потратил полмиллиона евро на детский конструктор

- Это кульминация всего процесса, генеральная проба. Я приезжаю на место за три недели до открытия — с багажом от 80 до 100 коробок; и приступаю к работе. От десяти дней до двух недель собираю ландшафты — с девяти утра до девяти вечера.

- Да, до пандемии было именно так. Сейчас, конечно, меньше. Но это стало моей полноценной работой. Ничем другим в профессиональном плане я сейчас больше не занимаюсь. На подготовку выставки, в среднем, уходят два года: от разработки концепции, подготовки флаеров и до создания диорам.

Оливер Шаффер: Мне было три года, когда я получил в подарок на Рождество свой первый Playmobil: фигурки отдельных животных, фургончик и зоопарк. Ребенком я мечтал стать директором цирка. Потом захотел стать преподавателем танцев, и я им стал в итоге. Какое-то время я выступал в мюзиклах, потом работал в бюро по отборе артистов для шоу на круизных морских лайнерах. А теперь я устраиваю выставки.

В 2021 году он отмечает 20-летний юбилей своего “выставочного” увлечения конструктором Playmobil. Лучшие немецкие музеи приглашают его к себе, чтобы предоставить площадку для него необычных выставок. Но пусть Оливер сам расскажет о том, как он стал востребованным в такой специфической области.

Он является обладателем самой большой коллекции Playmobil в мире. Оливер — художник , который создает диорамы из фигурок и наборов конструкторов Playmobil. Ему 42 года.

Пожалуй, не будет преувеличением, сказать, что нет в Германии такого ребенка, у которого не было бы фигурок Playmobil. Много в стране и коллекционеров игровых наборов и конструкторов, в том числе этой марки. Впрочем, что только немцы ни коллекционируют: и кукол Барби, и граммофоны, и пуговицы. Но история Оливера Шаффера — особенная.

- Они больше не хранятся у меня дома, так как их стало слишком много. Дома у меня есть два помещения: шоу-рум и мастерская, но остальное — это свободное от Playmobil пространство. Вы не найдете ни одной детали. Для хранения всей коллекции, а это более миллиона отдельных деталей и более 300 тысяч фигурок, я арендовал складские помещения в городе Киле. В Гамбурге, где я сейчас живу, слишком высокие цены. Сейчас на 200 квадратных метрах у меня стоят примерно 600 боксов объемом 130 литров каждый. Все фигуры и детали тщательно отсортированы по темам.

Как цирк попал в Лувр

- И все это ты собирал с трехлетнего возраста?

- В детстве я обожал играть в “Цирк Оливера”, но потом я благополучно забыл про Playmobil, уехал учиться в Гамбург, и весь конструктор оказался в 15-ти коробках на чердаке. И вот в период работы в мюзикле мне позвонили из Playmobil (баварская фирма Geobra Brandstätter с 1974 года делает пластмассовых человечков. - Ред.) и сказали: “У вас же есть коллекция. Вы прислали нам фотографию своего цирка, когда были ребенком. Мы бы хотели пригласить вас принять участие в нашей выставке в Шпейере”.

На тот момент я вообще не был уверен, что игрушки еще сохранились у родителей. Съездил в Киль и обнаружил, что все на месте. Сначала было как-то странно: я — взрослый мужчина и показываю свои детские игрушки. Но в Шпейере я познакомился с другими коллекционерами. Дальше — больше.

Меня пригласили на очередной юбилей фирмы во Францию. Я не сразу обрадовался этой идее, все-таки у меня была работа и я уже давно забыл про Playmobil, но выставка организовывалась в Музее декоративного искусства в Лувре. Разве я мог отказаться?! Мой цирк — в самом центре Парижа!

Мы стояли с отцом и смотрели через стекло на него. По щекам отца текли слезы. Он тоже не мог даже подумать о том, что его подарок на Рождество окажется спустя годы в музее.