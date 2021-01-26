ФОТО | Министр образования и науки Лийна Керсна принесла присягу в "особенном" платье

„Для меня профилактика рака очень важна, потому что лечить его сложно, трудно, и, к сожалению, иногда у нас нет доступа к современному лечению, особенно когда речь идет о раке груди”, — объяснила в ноябре дизайнер Юлле Похьянхеймо свое решение пожертвовать два созданных ей платья на благотворительность.