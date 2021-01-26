26.01.2021, 19:29
ФОТО | Министр образования и науки Лийна Керсна принесла присягу в "особенном" платье(3)
Foto: Kiur Kaasik
В ноябре мы писали о благотворительном аукционе "500 платьев", организованном двумя жительницами Эстонии Катри Линк и Тийной Реканд, доходы от которого пошли на покупку нового 3D-маммографа. Сегодня новый министр образования и науки Эстонской Республики Лийна Керсна принесла присягу в платье, купленном на этом аукционе, пишет журнал Anne & Stiil.
“Как замечательно, что сегодня, принимая присягу в Рийгикогу, Лийна Керсна надела красивое платье Pohjanheimo, купленное на аукционе #500Kleiti”, — говорится на странице проекта в Facebook.
„Для меня профилактика рака очень важна, потому что лечить его сложно, трудно, и, к сожалению, иногда у нас нет доступа к современному лечению, особенно когда речь идет о раке груди”, — объяснила в ноябре дизайнер Юлле Похьянхеймо свое решение пожертвовать два созданных ей платья на благотворительность.
Что касается бордового платья, которое надела на присягу министр Керсна, Похьянхеймо отметила, что это классика вне времени, которая идеально подходит, чтобы носить ее зимой. Лийна Керсна купила платье на аукционе за 280 евро.