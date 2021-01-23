ФОТО И ВИДЕО | Вице-президент США Камала Харрис объяснила, почему любит носить кеды Converse

Именно в таком образе — пиджак, узкие брюки и любимые “конверсы“ — Камала Харрис появилась незадолго до официального вступления в должность на нашумевшей обложке Vogue, за которую главному редактору Анне Винтур пришлось долго оправдываться.

Камала — одна из самых преданных поклонниц классических кедов, пишет сайт “Бюро 247”. Ее любовь к Converse заметили еще в 2019 году, когда она баллотировалась в президенты от Демократической партии.

В кедах Камалу Харрис можно увидеть едва ли не чаще, чем в лодочках. Она надевает конверсы на публичные выступления, предвыборные митинги, носит их в поездках и в обычной жизни.

“Я бегаю по аэропортам в кедах Converse, — говорила она в интервью The Cut. — У меня есть целая коллекция Chuck Taylors: черная кожаная пара, белая пара, со шнурками и без; те, которые я ношу в жаркую погоду и в холодную. Есть даже на небольшой платформе — под брючный костюм”.

Незадолго до победы Камала поделилась видео, где она выходит из самолета в штате Висконсин в кедах. “Зашнурована и готова к победе”, — написала политик под видео (в оригинале: Laced up and ready to win).



Почему же политик так предана такой неформальной обуви? Почему же политик так предана такой неформальной обуви? Журнал Anne & Stiil обратил внимание на недавнее выступление Камалы Харрис и ее мужа Дуга Эмхоффа в программе Sunday Morning на канале CBS, в котором они также затронули тему любви Камалы к кедам.