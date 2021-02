ФОТО И ВИДЕО | Вице-президент США Камала Харрис объяснила, почему любит носить кеды Converse

“Я бегаю по аэропортам в кедах Converse, — говорила она в интервью The Cut. — У меня есть целая коллекция Chuck Taylors: черная кожаная пара, белая пара, со шнурками и без; те, которые я ношу в жаркую погоду и в холодную. Есть даже на небольшой платформе — под брючный костюм”.

Незадолго до победы Камала поделилась видео, где она выходит из самолета в штате Висконсин в кедах. “Зашнурована и готова к победе”, — написала политик под видео (в оригинале: Laced up and ready to win).