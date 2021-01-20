ФОТО | Керсти Кальюлайд заинтересовало "умное" и экологичное производство известного эстонского бренда одежды

“Визит главы государства — большое признание для нас. В ситуации, когда многие отечественные производители одежды закрыли свои производственные мощности и перенесли производство в другие страны, наша бизнес-модель строится на гибкости и скорости, обеспечиваемой местным производством, с одной стороны, и цифровыми решениями, с другой. Мы были рады представить наш производственный процесс Президенту Республики и обменяться мнениями о текущей экономической ситуации, проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели, и экспортных возможностях компаний”, — сказала Мари Мартин, предприниматель, создавшая бренд Tallinn Dolls в 2008 году.

Бренд Tallinn Dolls в настоящий момент работает полностью по предзаказу, что позволяет гибко учитывать потребности клиентов, не производить лишние вещи, на которые нет спроса, разумно планировать ресурсы, избегать остатков и предлагать покупателю наилучшую цену, в которую не включен риск, связанный с излишками товара. Кроме того, по словам Мари Мартин, новая площадка бренда питается от солнечных батарей, что также делает производсто экологически чистым.

Компания использует платформу модных технологий FashLab, созданную на основе собственного опыта Tallinn Dolls. Эта платформа помогает создавать прототипы новых изделий с помощью 3D-технологий, что также сокращает количество отходов. "С другой стороны, это значительно ускоряет процесс разработки продукта. FashLab уже имеет производственную информацию при создании прототипа, а при совершении покупки информация автоматически загружается в производственную среду. Это решение значительно сократило время, необходимое для всех процессов, и сделало производственный цикл в десять раз быстрее, чем в среднем в модной индустрии. Весь процесс от принятия решения о покупке до получения товара автоматизирован. При необходимости мы можем доставить продукцию на рынок в течение недели", - добавила Мартин.