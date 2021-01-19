Какую 70-летнюю традицию нарушила Мелания Трамп перед уходом из Белого дома?

По стопам предшественниц пошла и Мишель Обама, которая пригласила Меланию Трамп в Белый дом накануне инаугурации 20 января 2017 года.

“Обе избирательные кампании были непростыми, но в обоих случаях встреча нынешней и будущей первой леди проходила как нельзя более любезно и гостеприимно”.

Бывший представитель администрации Клинтона рассказал в разговоре с CNN : “Я помню две встречи, когда новоиспеченную первую леди Хиллари Клинтон в 1992 году пригласила в Белый дом Барбара Буш, и когда сама Хиллари в 2000 году принимала здесь Лору Буш”.

Начало таким встречам в 50-х годах прошлого века положила Бесс Трумэн, жена президента Гарри Трумэна, которая пригласила в Белый дом Мейми Эйзенхауэр, жену вновь избранного президента Дуайта Эйзенхауэра. Однако Джилл Байден не удостоилась такой чести со стороны Мелании Трамп.

Мелания Трамп не пригласила будущую первую леди Джилл Байден на традиционную передачу жилых помещений Белого дома накануне инаугурации нового президента. Обычно уходящая первая леди присылает преемнице приглашение на прогулку по парку и жилому крылу резиденции, пишет BBC , после чего они пьют чай и обсуждают особенности жизни в Белом доме. Этой традиции уже 70 лет.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джона Эрнеста, Мишель и Мелания обсуждали воспитание детей в Белом доме, так как и дочери Обамы, как и впоследствии сын Мелании, провели здесь важные годы детства.

Жена бывшего президента Барака Обамы также похвалила свою предшественницу Лору Буш за прекрасную прогулку и прием.

“Как вы все знаете, я глубоко восхищаюсь и уважаю Лору. И я думаю, что важно сотрудничать с людьми, которыми вы восхищаетесь и которых уважаете, независимо от партии. Это и есть демократия в действии”, — сказала она.

One tradition of a peaceful transition of power in the US is the outgoing president and spouse host a tour of the #WhiteHouse for the president-elect and family shortly after the election. Here is First Lady Laura Bush hosting Michelle Obama in the private residence. pic.twitter.com/7nTeF1lztH — CUNY Institute for State & Local Governance (@CUNYISLG) January 15, 2021

Дональд Трамп, также намерен нарушить традицию 150-летней давности, не явившись на инаугурацию Джо Байдена в среду. News Corp сообщает, что утром в день инаугурации он будет на пути в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Между тем уходящая первая леди США Мелания Трамп обратилась к нации с прощальным словом, пишет BBC. В видео, выложенном в "Твиттере", она сказала, что последние четыре года были незабываемыми, а свою работу назвала "величайшей честью в жизни". Она призвала американцев никогда не прибегать к насилию, с помощью которого нельзя ничего решить и которому не может быть оправдания.