"Грустный понедельник". Почему 18 января — самый депрессивный день в году?

Третий понедельник января на Западе называют Blue Monday или грустный понедельник, и многие психологи согласны с тем, что это наиболее депрессивный день года. В прежние годы людей в этот день побуждали чаще встречаться с друзьями за чашкой чая, но теперь во многих странах действуют жесткие карантинные ограничения, препятствующие подобным контактам. А поэтому их можно осуществлять посредством видеозвонков, обычных телефонных разговоров и других современных средств связи. Кроме того, существуют и прочие методы борьбы с плохим настроением.

К примеру, психологи советуют предаваться тем делам, которые однозначно повышают ваш настрой. К примеру, попробовать приготовить какую-нибудь вкусность, послушать любимую музыку или посмотреть весёлый фильм. В последние годы спрос на фильмы ужасов и постапокалиптический жанр резко упал, поскольку плохих новостей достаточно и в СМИ. Люди всё чаще смотрят веселые фильмы и передачи.

Конечно, звание самого депрессивного дня в году чисто условное, и это вовсе не значит, что именно в третий понедельник января фиксируется максимальное число депрессий, попыток суицида и тому подобного. День высчитали чисто арифметически, поскольку январь с его морозами и минимумом солнечных дней не настраивает на хороший лад, а понедельник всегда день тяжелый. Еще одним фактором называт недостаток денег — ввиду больших трат на прошедшие недавно праздники.

Впрочем, у обитателей Южного полушария в самом разгаре лето. И у них самым депрессивным днем вполне может стать какой-нибудь понедельник июля, пишет The Daily Mail.