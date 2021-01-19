Мода и стиль
19.01.2021, 12:17

ФОТО | Настоящие сокровища! Смотрите, какие роскошные украшения можно купить в Эстонии и сколько они стоят

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Эксперты уверяют, что драгоценности с бриллиантами — одна из самых выгодных инвестиций, эксклюзивные ювелирные изделия будут только дорожать со временем. Журнал JANA LUXURY изучил ассортимент эстонских ювелирных магазинов и узнал, где можно купить самые роскошные украшения.

1. Серьги, белое золото 750 пробы, бриллианты 1.47 кар, G/V

11 480 €

2. Ожерелье, белое золото 750 пробы, бриллианты 3.10 кар, G/VVS

30 170 €

Коллекция Premiere от всемирно известного итальянского дизайнерского бренда Annamaria Cammilli

Aurum

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3. Кольцо с редчайшим голубым бриллиантом, центральный бриллиант 3.19 кар Fancy Greenish Blue, сертификат GIA

670 000 €

Hearts Fine Jewellery

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4. Винтажная подвеска Moraglione 1922, белое золото 750 пробы 4.5 г, белые бриллианты 0.68 кар, изумруд 1.89 кар

17 000 €

Grenardi

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5. Кольцо Piaget, розовое золото, 40 белых бриллиантов 0.5 кар

6 500 €

Time&Diamonds

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6. Серьги NANIS Dancing in the Rain collection, желтое золото 750 пробы 8.82 г, бриллианты, розовые сапфиры, лабрадориты, аметисты, цавориты

7 000 €

Grenardi

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7. Кольцо Giorgio Visconti, белое золото 750 пробы 4.76 г, белые бриллианты 1.86 кар

18 000 €

Grenardi

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8. Шариковая ручка Montblanc Boheme Je t'aime, белое золото, огненно-красный рубин в форме сердца

15 000 €

Time&Diamonds

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9. Серьги «Игра цвета», золото 750 пробы 45 г, бриллианты 5 кар, натуральные цветные сапфиры 40.26 кар, оникс 6.8 кар

29 000 €

Hearts Fine Jewellery

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10. Серьги Rhapsody от Mikimoto с золотым жемчугом диаметром 10-11 мм, желтое золото, бриллианты 0.35 кар

8 500 €

Time&Diamonds

Статья опубликована в журнале JANA LUXURY. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно подписаться на журнал на 2021 год, это можно сделать здесь.

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