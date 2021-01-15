ВИДЕО | Как подобрать идеальный размер джинсов без примерки?

Пользовательница Ясмин (Yasmeen) рассказала, что существует лайфхак для выбора брюк, при котором необходимо обернуть их пояс в сложенном виде вокруг шеи: если обе расположенные по бокам шлевки (петли, предназначенные для ремня), соприкасаются без пересечения, то размер идеально подходит покупателю.

Однако, по словам автора видео, упомянутый метод может подойти не всем, поэтому она решила показать альтернативный вариант подбора джинсов без примерки. На размещенных кадрах девушка опоясывает нить вокруг талии и отрезает получившуюся длину от клубка. Если нить полностью совпадает по длине с поясом джинсов, то они сядут точно по фигуре.

Публикация стала вирусной и набрала больше восьми тысяч просмотров, в общей сложности на Ясмин подписаны 191 тысяча человек. В комментариях юзеры поблагодарили ее за лайфхак. “Спасибо большое!”, “Никогда бы не додумалась, спасибо!”, “Попробую новый способ, надеюсь, получится”, — писали они.

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