ФОТО | Смотрите, какая хорошенькая! Мэрилин Керро поделилась снимком годовалой дочки

Младшую дочь Керро, которой исполнился 1 год, зовут Селин Мари. “Селин означает божественное, небесное, и также ассоциируется с селенитом”, — объясняет Мэрилин. “Селенит назван в честь греческой богини Селены, которая в древнегреческой мифологии известна как богиня луны. Интуиция, ясновидение, ответы характеризуют этот камень”, — рассказала Керро в интервью Kroonika в прошлом году.

Мэрилин добавила, что если ребенку дать два имени, то для него будут открыты все дороги судьбы, и он сможет сам решать, куда идти и что делать. Привык ли брат Кайус-Вильям к своей сестре? “Он привык быть в центре внимания. Это хорошо для его развития, он рано учится делиться”, — сказала Мэрилин.