ФОТО | Кая Каллас: "Все, у кого есть красивые шляпы, надевайте их и носите с гордостью!"

На вопрос Марко Рейкопа, ведущего передачи “Ringvaade”, какая история связана с этой шляпой и почему нет возможности избавиться от шляп в правительстве, Каллас ответила, что эта шляпа, действительно, была у нее уже давно, но она не хотела ее носить. “У шляп словно была дурная репутация, но мне кажется, что теперь снова можно их носить. Так что все, у кого есть красивые шляпы, надевайте их и носите с гордостью!” — призывает Кая.