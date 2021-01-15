15.01.2021, 11:48
ФОТО | Кая Каллас: "Все, у кого есть красивые шляпы, надевайте их и носите с гордостью!"(28)
+ обзор шляп Хельме
Foto: Rauno Volmar
Бордовая шляпа кандидата на пост премьер-министра Эстонии Каи Каллас, в которой она в четверг появилась в Кадриорге перед встречей с президентом, продолжает тревожить умы людей. Журнал Anne & Stiil пишет, что думает об этом сама Кая.
На вопрос Марко Рейкопа, ведущего передачи “Ringvaade”, какая история связана с этой шляпой и почему нет возможности избавиться от шляп в правительстве, Каллас ответила, что эта шляпа, действительно, была у нее уже давно, но она не хотела ее носить. “У шляп словно была дурная репутация, но мне кажется, что теперь снова можно их носить. Так что все, у кого есть красивые шляпы, надевайте их и носите с гордостью!” — призывает Кая.
Уже несколько лет шляпы неизменно связывают с партией EKRE и, в основном, Мартом и Мартином Хельме, которые превратили этот головной убор в свой фирменный аксессуар.