“Шляпы — это тренд этой зимы, все намеки притянуты”. Эстонский дизайнер объяснила, что значил образ Каи Каллас

“Я — человек далекий от политики, — признается дизайнер Диана Денисова, — но мне лично этот ее образ доставляет удовольствие. Я могу только приветствовать, что видные политические деятели нашего государства выглядят стильно и ярко”.

При том, что бордовый нельзя назвать ярким, говорит Диана Денисова, на фоне общей зимней серости он выглядит именно так.

Мы также уточнили, подходит ли Кае Каллас бордовый в соответствии с ее цветотипом.

“Я не согласна с общепринятой теорией цветотипов, я уверена, что цвет — это прежде всего энергетика, поэтому в разные периоды жизни наши цветовые предпочтения меняются, — ответила дизайнер. — Что же касается именно этого образа и этой шляпы: даже если рассматривать цветотип Каи, да и вообще любого человека, то важно, чтобы “свои” цвета были около лица. Нижняя часть шляпы — цвета хаки. Этот цвет очень подходит Кае. Плюс белый шарф. Так что с цветами и цветотипом здесь все хорошо”.

По мнению Дианы Денисовой, этот элегантный образ Каи Каллас также выгодно подчеркивает ее статус.

“Что же касается шляпы — это просто тренд этой зимы, и все намеки на шляпу Хельме мне кажутся притянутыми за уши”, — говорит дизайнер.

P. S. В этом бордовом пальто от Ану Ленсмент Кая Каллас уже появлялась в Кадриорге, например, в марте 2019 года.



