H&M выпустит совместную коллекцию с ирландским дизайнером Симон Роша. Она поступит в продажу весной

Что касается женской капсулы, она выдержана в характерной эстетике дизайнера — с использованием цветочных паттернов, объемных рукавов, жемчуга. Помимо воздушных платьев в коллекцию вошли мужские костюмы и свитеры, броги и тренчи из необычных материалов и не только.

“Я надеюсь, что женщины будут ощущать себя женственными, сильными, крутыми, непредсказуемыми и причастными к чему-то большему, надевая вещи из моей коллекции, — сказала Роша в интервью британскому Vogue. — Мои друзья-мужчины последние десять лет просили меня начать шить мужскую одежду, так что теперь они наконец не будут чувствовать себя обделенными”.

Сотрудничество совпадает с десятилетием собственного одноименного бренда дизайнера, что отразилось на характере коллекции.

“Коллекция для H&M в значительной степени обращается к моим предыдущим работам, — рассказала Симон Роша британскому Vogue. — Я взяла ключевые элементы из разных сезонов и собрала из них новую историю”.

В съемке рекламной кампании Simone Rocha x H&M приняли участие сестры-модели Адвоа и Кесева Абоа, британская актриса Дейзи Эдгар-Джонс, исполнившая главную роль в сериале 2020 года “Нормальные люди”, а также модель Тесс Макмиллан.

Продажи коллаборации стартуют уже 11 марта.