ФОТО И ВИДЕО | “О том, что в Эстонии есть женский хоккей, многие даже не знают”. Медсестра скорой, детский тренер и помощник посла — о любви к хоккею и надеждах на новую женскую сборную

В хоккей Яника попала в 11 лет благодаря маме, которая взяла дочь с собой на тренировку. С тех пор они обе на льду. А на трибунах — обязательно папа, друзья и молодой человек Яники. Правда на женских играх зрителей в разы меньше, чем на мужских. “Я думаю, что это связано с тем, что в Эстонии нет профессионального женского хоккея, как, например, в Канаде, где профессиональным хоккеисткам платят деньги за тренировки и игры. Поэтому люди не готовы воспринимать женщин в хоккее”, — с грустью констатирует Яника, для которой хоккей — больше, чем хобби.

Работа фельдшера на скорой воспитывает в человеке ответственность, хорошую реакцию, умение ориентироваться в ситуации и быстро принимать решение, а также поддержку и эмпатию. “Все эти качества помогают мне в хоккее”, — считает Яника. “С другой стороны, именно благодаря хоккею мне удалось выработать дисциплину, целеустремленность и привычку держать себя в хорошей физической форме”, - добавляет она.

“По правде говоря, я никогда не хотела быть медиком. Пошла учиться на медсестру только потому что учебное заведение было близко к дому”, — признается Яника. Но, придя на работу в реанимацию в качестве санитарки, девушка поняла, что это “ее” место. Фельдшером на скорой Яника работает уже 6,5 лет. Говорит, нравится адреналин и чувство удовлетворения от того, что спасаешь жизни.

Когда Яника успевает заниматься хоккеем — трудно представить. Во-первых, у нее две работы: она фельдшер на скорой помощи и специалист в клинике красоты. Во-вторых, она учится на косметолога и ходит в спортзал. А, в-третьих, личную жизнь тоже никто не отменял. “Утром я иду на работу, после работы еду на тренировку в спортзал, потом на учебу и вечером на хоккейную тренировку”, — объясняет она.

“Первое что я слышу, когда люди узнают о моем увлечении: “Гром-баба, с тобой лучше не шутить, а то клюшкой убьешь!“ — смеется Яника. — Но это, конечно, все стереотипы”.

“Я обожаю этот вид спорта и не представляю свою жизнь без него. У меня есть мечта — попасть на чемпионат мира и хорошо себя проявить в составе сборной Эстонии”, — признается она.

Как красивые и хрупкие девушки чувствуют себя в таком жестком спорте и управляются с тяжелой хоккейной формой? “Баул с инвентарем действительно очень тяжелый, но, к счастью, у него есть колесики и его не приходится носить в руках. Сама форма прибавляет 10 кг веса, но я так привыкла к ней, что дискомфорта не ощущаю. Разницу можно почувствовать только если выйти на лед без нее”, — рассказывает она.

Что касается остального: “Хоккей — это спорт”, — говорит Яника. “В спорте нужно проявлять жесткость, настойчивость, выносливость и другие похожие качества. Но это не мешает мне оставаться женственной. Во всем необходимо сохранять равновесие”.

На мужские тренировки в этом сезоне Яника попадает редко, но, по ее словам, мужчины на льду всегда относятся к ней уважительно и рады что-то подсказать и поддержать.

Что касается женского коллектива, Яника признает, безусловно, это непросто, бывает всякое. Но в сборной все иначе: там у всех одна цель и люди максимально сконцентрированы на ее достижении. Сама девушка старается подходить к играм с холодной головой. “Если негативные эмоции берут верх, стараюсь направить агрессию на поражение ворот противника”, — говорит она.

По мнению Яники, сейчас женской сборной надо работать над слаженностью, сыгранностью и командным духом. “В моем опыте были игры, в которых победы добывались именно благодаря командному духу и общему рвению, несмотря на то, что команды соперников были сильнее нас”.

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