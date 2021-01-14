ФОТО И ВИДЕО | “О том, что в Эстонии есть женский хоккей, многие даже не знают”. Медсестра скорой, детский тренер и помощник посла — о любви к хоккею и надеждах на новую женскую сборную(1)
Яника Раку (28), Кохтла-Ярве — Таллинн: “О том, что в Эстонии есть женский хоккей многие даже не знают”
Основное место работы: фельдшер скорой помощи, косметолог в клинике красоты Royal Grace
Позиция: форвард
“Первое что я слышу, когда люди узнают о моем увлечении: “Гром-баба, с тобой лучше не шутить, а то клюшкой убьешь!“ — смеется Яника. — Но это, конечно, все стереотипы”.
Когда Яника успевает заниматься хоккеем — трудно представить. Во-первых, у нее две работы: она фельдшер на скорой помощи и специалист в клинике красоты. Во-вторых, она учится на косметолога и ходит в спортзал. А, в-третьих, личную жизнь тоже никто не отменял. “Утром я иду на работу, после работы еду на тренировку в спортзал, потом на учебу и вечером на хоккейную тренировку”, — объясняет она.
“По правде говоря, я никогда не хотела быть медиком. Пошла учиться на медсестру только потому что учебное заведение было близко к дому”, — признается Яника. Но, придя на работу в реанимацию в качестве санитарки, девушка поняла, что это “ее” место. Фельдшером на скорой Яника работает уже 6,5 лет. Говорит, нравится адреналин и чувство удовлетворения от того, что спасаешь жизни.
Работа фельдшера на скорой воспитывает в человеке ответственность, хорошую реакцию, умение ориентироваться в ситуации и быстро принимать решение, а также поддержку и эмпатию. “Все эти качества помогают мне в хоккее”, — считает Яника. “С другой стороны, именно благодаря хоккею мне удалось выработать дисциплину, целеустремленность и привычку держать себя в хорошей физической форме”, - добавляет она.
В хоккей Яника попала в 11 лет благодаря маме, которая взяла дочь с собой на тренировку. С тех пор они обе на льду. А на трибунах — обязательно папа, друзья и молодой человек Яники. Правда на женских играх зрителей в разы меньше, чем на мужских. “Я думаю, что это связано с тем, что в Эстонии нет профессионального женского хоккея, как, например, в Канаде, где профессиональным хоккеисткам платят деньги за тренировки и игры. Поэтому люди не готовы воспринимать женщин в хоккее”, — с грустью констатирует Яника, для которой хоккей — больше, чем хобби.
“Я обожаю этот вид спорта и не представляю свою жизнь без него. У меня есть мечта — попасть на чемпионат мира и хорошо себя проявить в составе сборной Эстонии”, — признается она.
Как красивые и хрупкие девушки чувствуют себя в таком жестком спорте и управляются с тяжелой хоккейной формой? “Баул с инвентарем действительно очень тяжелый, но, к счастью, у него есть колесики и его не приходится носить в руках. Сама форма прибавляет 10 кг веса, но я так привыкла к ней, что дискомфорта не ощущаю. Разницу можно почувствовать только если выйти на лед без нее”, — рассказывает она.
Что касается остального: “Хоккей — это спорт”, — говорит Яника. “В спорте нужно проявлять жесткость, настойчивость, выносливость и другие похожие качества. Но это не мешает мне оставаться женственной. Во всем необходимо сохранять равновесие”.
На мужские тренировки в этом сезоне Яника попадает редко, но, по ее словам, мужчины на льду всегда относятся к ней уважительно и рады что-то подсказать и поддержать.
Что касается женского коллектива, Яника признает, безусловно, это непросто, бывает всякое. Но в сборной все иначе: там у всех одна цель и люди максимально сконцентрированы на ее достижении. Сама девушка старается подходить к играм с холодной головой. “Если негативные эмоции берут верх, стараюсь направить агрессию на поражение ворот противника”, — говорит она.
По мнению Яники, сейчас женской сборной надо работать над слаженностью, сыгранностью и командным духом. “В моем опыте были игры, в которых победы добывались именно благодаря командному духу и общему рвению, несмотря на то, что команды соперников были сильнее нас”.
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Мария Диско (30), Кохтла-Ярве: “Думаю, нельзя делить хоккей по гендерным признакам”
Основное место работы: детский тренер и пресс-секретарь команды HC Everest
Позиция: форвард
“Думаю, хоккей для женщин даже легче, чем для мужчин, так как у нас нет силовой борьбы. А хоккейная форма сама по себе не тяжелая, особенно, если привык кататься с детства”, — говорит Мария. Ей можно верить — кроме пяти тренировок в неделю (со своей женской командой и с мужской командой любителей), она работает детским хоккейным тренером, занимается с детьми дошкольного возраста — такими же, какой была и сама маленькая Маша, когда мама привела ее в хоккей. Потом был перерыв на другие виды спорта — плавание и легкую атлетику. Но в 13 лет, когда в городе создали женскую команду, девушка вернулась на лед.
Сейчас общий хоккейный стаж у Марии уже больше 15-ти лет — больше половины жизни. Успела поучаствовать в первой сборной, побывать на чемпионате мира, поэтому есть с чем сравнить собравшийся в августе состав. “Прогресс на лицо, много новых молодых игроков”, — говорит она.
На личном уровне никакого гендерного неравноправия в хоккее Мария не ощущает — она много тренируется с мужчинами, атмосфера в команде очень дружелюбная, и все знакомые воспринимают ее занятия хоккеем вполне адекватно.
“Я занимаюсь в первую очередь для своего удовольствия, а как относятся к женскому хоккею другие, не особо обращаю внимания. У нас есть свои болельщики и нас это очень греет”.
Молодой человек Марии тоже увлекается хоккеем, они часто играют вместе в любительских командах. “Родители, семья, друзья и мой молодой человек всегда поддерживают на всех играх, как в Эстонии, так и на выездных зарубежных турнирах. Чувствовать эту поддержку дорого стоит”, — говорит Мария.
А вот на уровне финансирования все более печально — государством женская сборная не поддерживается. Материально помогает хоккейный союз плюс сами игроки ищут спонсоров для этого проекта и оплачивают взносы для участия в сборах. “Думаю, нельзя делить хоккей по гендерным признакам. Мужская сборная собирается каждый год в то время, как женскую не могли собрать много лет, хотя были игроки, готовые отстаивать честь страны на международной арене”, — считает Мария.
Коммуникабельность, ответственность и умение работать в команде — все это, по мнению Марии, хоккей отлично развивает. А что касается именно женской, возможно, иногда слишком эмоциональной составляющей на льду, то она даже рада, что в женском хоккее запрещена силовая борьба как таковая. “Лучше доказывать превосходство сопернику результатом, чем влезать в конфликты и вестись на провокации”.
“Женская команда — это в первую очередь команда, где должна быть дисциплина и порядок. В своей команде мы пытаемся создать семейную атмосферу, где каждый друг за друга горой и всегда готов прийти на помощь, будь то на ледовой площадке или в повседневной жизни”.
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Вероника Тиганик, Таллинн (26): “Поначалу многие просят: “Покажи зубы! Все на месте?”
Основное место работы: помощник посла в Ирландском посольстве
Позиция: защитник
В 5 лет маленькая Вероника переехала с семьей из родного города Локса в Таллинн. С того самого момента лед и коньки стали частью ее жизни, но — в фигурном катании, которым она занималась 6 лет. Потом был бадминтон, танцы. В хоккей Вероника пришла только в 2015 году, когда ей уже был 21 год, благодаря папе, который начал играть сам. Говорит, сначала ходила на его игры и каждый раз удивлялась: “Почему они так медленно катаются! Можно же намного быстрее!”
“Давай поспорим, — сказал папа. — Найду тебе женские тренировки, наденем на тебя эту форму и посмотрим, будешь ты быстрее кататься или нет”. Вероника согласилась. Тогда в Таллинне существовала единственная женская хоккейная команда, которой руководила Катрин Тальвак. Папа дал Веронике контакт Катрин, Вероника ей написала. И… влюбилась в хоккей. С первой тренировки.
Этот сезон в женском хоккее для Вероники уже шестой. 1-2 раза в неделю она тренируется на льду с женской командой, раз в неделю у нее занятие ОФП и еще 1-2 тренировки она проводит с мужчинами.
“В любом спорте есть неравноправие, и в хоккее — точно. Мужчины, конечно, пытаются поддерживать, но видно, что большинство из них не считает, что это женский вид спорта”, — говорит Вероника.
“Зато меня очень поддерживают мои родители, друзья, молодой человек и все мои новые знакомые тоже говорят, что это очень крутой и интересный вид спорта — не каждая девушка играет в хоккей”, — говорит Вероника. Правда, признается, поначалу часто слышала: “Покажи зубы! Все на месте? А травмы есть?” или “Ты же такая девочка!”. “Как будто девушки-хоккеисты обязательно должны быть какими-то грубыми или ненакрашенными”, — пожимает она плечами.
Как удается играть в хоккей и оставаться женственной? “Я бы не сказала, что хоккей — жесткая игра. Может быть, я и сама по себе не такая классическая девочка-девочка. Мне никогда не нравилось носить платья, и розовый цвет я не люблю. Мне даже не приходится искать этот баланс. Я просто делаю то, что мне нравится. Могу одеть каблуки и в то же время могу пойти на тренировку и сыграть с мужчинами в хоккей. Это и есть свобода”, — говорит Вероника.
Днем Вероника работает в Ирландском посольстве. К счастью, работа позволяет тренироваться по максимуму — тренировки обычно проходят по выходным или по вечерам. Как помощнику посла Веронике приходится много общаться с различными министерствами, организовывать мероприятия и, конечно, при этом общаться с большим количеством очень разных людей. “Я считаю, что в хоккее это тоже помогает. Потому что люди в команде могут быть очень разные, и я могу найти общий язык почти со всеми”. Плюс сам хоккей учит взаимодействовать с разными людьми, работать вместе для достижения общей цели.
Помогает в хоккее и определенная “боевитость”, которая у Вероники со школы — говорит, не раз приходилось сталкиваться со сложными ситуациями с одноклассниками. “Сейчас меня сложно обидеть”, — говорит она.
А вот эмоциональность и темперамент, признается Вероника, поначалу мешали. “С годами удается лучше сдерживать эмоции, не быть такой вспыльчивой”, — говорит она. Но, конечно, конфликты бывают. “Женщины эмоциональны. Но игра заканчивается и все забывается. Так что женская команда — это не обязательно сплетни и интриги”.
Со временем пришли и определенные амбиции. “Для меня хоккей — и хобби, и мечта. Хочу показать себя, попасть в сборную — надеюсь, теперь ее будут собирать каждый год — и выиграть Чемпионат Эстонии”, — говорит Вероника.
“У меня много раз возникало ощущение, что женский хоккей воспринимают недостаточно серьезно, и оно до сих пор есть. Но я думаю, что мы можем показать, что мы не просто так пришли. Конечно, была пауза в 12 лет, поэтому я не думаю, что мы сейчас соберемся и пойдем всех побеждать. Надо сыграться с командой, получить опыт совместных игр”. А то, что пока в женском хоккее в Эстонии нет звезд, уверена Вероника, точно можно исправить.
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Больше историй эстонских хоккеисток можно будет увидеть в документальном фильме о женской национальной хоккейной сборной Эстонии, который в августе 2020 года начали снимать компания Vita Pictura совместно с Эстонским хоккейным союзом.
Но чтобы этот фильм вышел на экраны, нужна ваша помощь — государство женский хоккей не поддерживает. Сейчас требуется собрать 9500 евро, часть из которых пойдет на фильм, а остальное — на поддержку женской сборной Эстонии по хоккею с шайбой: тренировочные лагеря, экипировку и другие необходимые статьи расходов.
Поддержать создание фильма и развитие женской хоккейной сборной Эстонии можно по ссылке hooandja.ee/ru/projekt/silver-heels.