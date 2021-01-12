Поругались из-за Лукашенко. Белорусы о том, как избежать конфликта в семье

Правда, признается мужчина, иногда споры все же возникают: “Например, моя мать периодически сбрасывает в семейный чат видео нумерологов, которые полтора часа обстоятельно рассказывают о том, что если бы не Лукашенко, то началась бы третья мировая война. В такие моменты у меня включается спортивный интерес, мне любопытно, смогу ли я, тренер по НЛП, как-то повлиять и противостоять пропаганде. К сожалению, нет — реальность, в которой живет человек, ему важнее всего. Я, конечно, могу насильственно раскрыть ей глаза на происходящее, но это приведет к психотравме или затяжной депрессии. А мне это точно не надо”.

Иван согласен с женой и старается строить отношения с родными по тому же принципу. Его отец поддерживает перемены, а мать и две старшие сестры — Лукашенко. “Я везде транслирую, что каждый из нас делает то, что хочет. Мы взрослые люди, поэтому, в том числе и в политике, каждый выбирает, что хочет”, — отмечает Иван.

Мать Дарьи голосовала за Лукашенко. При этом именно мать предложила не спорить в семье из-за убеждений, потому что отношения дороже политики. “Мы признаем свободу выбора для каждого человека. Что помогает мне, когда хочется начать спор? Я спрашиваю себя, к чему это приведет, поможет ли это стране, политзаключенным? И понимаю, что это только ухудшит наши отношения, которые очень долго выстраивались. Время можно провести с пользой, а сохраненную энергию направить на что-то более конструктивное, в том числе на помощь тем, кто в ней нуждается”, — делится своим опытом Дарья. В Минске на акции протеста против Лукашенко выходят представители разных поколений

“Иногда мне кажется, что мы с родителями находимся в параллельных реальностях. Мы жили в районе универмага Рига (один из районов Минска, где проходили самые массовые протесты 9-11 августа. — Ред.), и с самого начала участвовали в революции. Мы видели рядом интеллигентных людей, которые голосуют за свободу выбора, за честность. При этом моя мама считает, что в маршах участвуют сплошные “неформалы”, — говорит тренер по семейным отношениям Дарья. Она с мужем Иваном поддерживает оппозицию, а их родители — действующую власть.

“Иногда мне кажется, что мы с родителями находимся в параллельных реальностях. Мы жили в районе универмага Рига (один из районов Минска, где проходили самые массовые протесты 9-11 августа. — Ред.), и с самого начала участвовали в революции. Мы видели рядом интеллигентных людей, которые голосуют за свободу выбора, за честность. При этом моя мама считает, что в маршах участвуют сплошные “неформалы”, — говорит тренер по семейным отношениям Дарья. Она с мужем Иваном поддерживает оппозицию, а их родители — действующую власть.

Конфликты из-за противоположных политических взглядов — не редкость в белорусских семьях в последние полгода. Как строить отношения с родными и друзьями, если ваши мнения о событиях в стране не совпадают? Белорусы поделились своим опытом с DW.

Андрей: “Если будем обсуждать ситуацию, снова поругаемся”

Андрей (имя изменено по просьбе собеседника. — Ред.) также предпочитает не спорить с родителями насчет политики. “У них осталось советское мышление. Мама особо не поддерживает власть, но, как и многие представители старшего поколения, считает, что ничего изменить нельзя. Мой отец — бывший военный и жертва пропаганды. После августовских событий у нас с ним были довольно жесткие конфликты, даже пару месяцев не общались. Потом мы с братом решили, что на эту тему с отцом больше говорить не будем”, — рассказывает мужчина.



Сам Андрей после выборов ушел с работы в госструктуре, что тоже на какое-то время стало причиной семейных конфликтов: “Родители в разводе, первой о том, что я уволился, узнала мама. И к увольнению, и к моему участию в протестах она отнеслась негативно, переживала, пыталась давить психологически, но потом, к счастью, как-то это приняла. Отец узнал обо всем позже и воспринял очень плохо, он считал, что работа на государство — отличный вариант, думал, что меня уволили из-за взглядов. Хотя я ушел сам”.

Сейчас отношения с родственниками, по словам Андрея, стали лучше, мужчина нашел новую работу, что успокоило мать, а в разговорах с отцом он просто не касается политики: “У меня и без того сложные отношения с отцом, но, чтобы ни было, это родной человек, поэтому я стараюсь проявлять понимание и заботу. Если мы станем обсуждать ситуацию в стране, снова поругаемся”.

Денис: Доказывать свое — бесполезный труд