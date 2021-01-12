50 лет без Коко Шанель. 5 вещей, которые она навсегда ввела в моду

Тельняшка

В 1917-м Коко вдохновилась униформой французских моряков и разработала “морскую” коллекцию Chanel. С тех пор тельняшка стала культовым предметом гардероба.

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Брюки клеш

Еще одна идея, которую Коко позаимствовала у французских моряков, — брюки-клеш. Как только Шанель начала выходить в них в свет, все тут же взяли с нее пример. В общем, Коко — главная it-girl XX века.

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Маленькое черное платье

Коко Шанель ненавидела коленки и считала их самой уродливой частью женского тела, поэтому ее маленькое черное платье всегда их прикрывало. Более того, в те времена черный считался исключительно траурным цветом, и именно Коко научила женщин носить его при любых обстоятельствах.

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Бижутерия

Коко Шанель ввела в моду украшения из искусственного жемчуга, которые носила сама, и доказала, что лучшие друзья девушек — не только бриллианты.

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Маленькая сумка на цепочке

Культовую сумку Chanel 2.55 Коко создала в феврале 1955 года — отсюда и название. Шанель придумала ее только потому, что устала “везде носить с собой ридикюль”. После того, как 2.55 увидел свет, все бренды начали выпускать похожие модели, поэтому сегодня маленькая прямоугольная сумка на цепочке — аксессуар на века.