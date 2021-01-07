“Я уже смирилась с тем, что у меня не будет детей”. Жительницы Эстонии — о том, как впервые стали матерями после 40 лет
Средний возраст первых родов в Эстонии увеличивается. Все чаще женщины рожают первого ребенка около 40 лет. Героини материала журнала Pere ja Kodu, которые стали мамами в зрелом возрасте, уверены: возраст ребенку не помеха!
История Туули: я уже смирилась с мыслью, что не буду мамой
46-летняя жительница Таллинна Туули родила дочь Трийну (11 месяцев) в 45 лет и признается, что новость о беременности застала ее врасплох. Женщина использовала календарный метод контрацепции, потому что была уверена, что шанс забеременеть в 45 лет уже очень мал.
С отцом дочери они к тому времени были вместе около года. Поскольку у мужчины были дети от предыдущих отношений, Туули не чувствовала себя обязанной заводить детей. “Когда мы узнали, что я беременна, то оба были очень удивлены, шокированы и немного сомневались, правильно ли иметь ребенка в таком возрасте. Однако уверенность и решение родить ребенка пришли быстро — через несколько часов после теста ”, — вспоминает Туули.
Женщина говорит, что на самом деле она уже смирилась с тем, что не станет матерью. “К 40 годам нужно принять решение, будете вы к этому стремиться или нет. У меня не было огромного желания родить любой ценой. Но когда выяснилось, что я жду ребенка, оказалось, что я действительно этого хочу! Видимо, в моем случае свою роль сыграло и наличие мужчины. Есть женщины, которые рожают только самих себя, но, думаю, я все еще ждала, что встречу подходящего отца для моего ребенка”.
Беременность протекала хорошо, и, по словам Туули, восемь месяцев она чувствовала себя прекрасно. Недомогания появились только в последний месяц: стали отекать ноги, кожа стала чесаться. “Я знала, что это в любом случае скоро закончится, поэтому выдерживать это было несложно. Кроме того, отец ребенка очень обо мне заботился!”
Туули признается, что столкнулась с разными мнениями по поводу своей поздней беременности. Первой родственницей, которой Туули рассказала о своей беременности, была ее сестра, и ее огромная поддержка и радость придали Туули мужества. Ее также сильно поддержала племянница, у которой есть пятилетний ребенок. А некоторые женщины в возрасте от 60 и старше спрашивали, знает ли она, что в этом возрасте у нее может родиться больной ребенок. Туули признается, что не боялась этого, и не соглашалась на дополнительные обследования. “Я на 100% доверял врачам и плановым исследованиям”.
Что касается врачей, чем они были моложе, тем меньше придавали значения возрасту Туули. Самым негативным опытом стала встреча с одним педиатром после рождения дочери. “Ребенку было 12 дней, когда я пошла в центр семейных врачей на регулярный осмотр. Когда я пожаловалась на проблемы с грудным вскарливанием, 70-летний педиатр крикнула: “Конечно, у тебя нет молока, ты такая старая!” Больше я у этого врача не показывалась, а через пару недель спокойно кормила ребенка грудью”, — вспоминает Туули.
Туули не беспокоится о будущем. Она не думает о том, сколько ей будет лет, когда дочка пойдет в школу, закончит ее или у нее начнется какой-то другой этап в жизни. “Зачем бояться будущего? Я в любом случае не смогу стать моложе!”
История Пирет-Элин: к счастью, в наше время диагностика на высоком уровне
Пирет-Элин (43) всегда представляла, как станет мамой. Но когда в 28-29 лет ее подруги начали рожать, она почувствовала, что еще не готова. Вместо этого она поехала в Сингапур. “Я получила работу в головном офисе DHL в Азии и провела там шесть лет. Работа была сложной, но еще интереснее было познакомиться со странами и культурой Азии”. После этого она вернулась в Европу и шесть лет жила и работала в Лондоне.
В 34 года Пирет почувствовала, что готова создать семью, но отношения, которые у нее были на тот момент, закончились. “В 38 я встретила в Лондоне своего нынешнего мужа Ли (46). Поскольку мы хорошо ладили и хотели одного и того же, то наше будущее — брак и двое детей подряд — было довольно естественным”. Сейчас они живут в Эстонии и воспитывают двоих детей. Оскар Йохан (4) родился, когда Пирет было 39 лет, и Себастьян Эндел (2), когда ей был 41 год.
“Конечно, лучше заводить детей до 35 лет, как рекомендуют врачи, но если жизнь сложится иначе, я бы не отказвалась от идеи рождения детей из-за чьего-то негативного отношения или подсознательного страха”, — считает она. “Сегодня существует очень хорошая пренатальная диагностика для выявления серьезных генетических заболеваний на ранней стадии”. Сама Пирет выбрала тест Panorama, который имеет точность почти 99% при определении хромосомных заболеваний. Она быстро забеременела, и оба раза беременность прошла гладко, но закончилась кесаревым сечением, потому у Пирет оказался слишком узкий таз.
Она признает, что в Лондоне детей рожают в более старшем возрасте и многие становятся мамами в 40 лет. “Я считалась там матерью среднего возраста, и лично я не сталкивалась с уничижительным отношением ни со стороны врачей, ни акушерок, ни знакомых”.
Пирет считает, что чем общество более зрелое, тем в более старшем возрасте люди рожают детей. “Люди дольше учатся, делают карьеру, путешествуют, и это совершенно нормально. Я как мама хорошо себя чувствую и мне не пришлось отказываться из-за детей от чего-то важного. Двое маленьких детей, наверное, утомляют меня больше, чем более молодых женщин, но это не проблема. В общем, я благодарна за то, что жизнь сложилась именно так”.
История Мерле: 20 лет напряженного ожидания
Дорога 45-летней Мерле из Ляэне-Вирумаа к материнству была более тяжелой. Женщина пыталась завести ребенка почти 20 лет. Со своим нынешним партнером Хейнрихом (52), они вместе 10 лет, и после долгого ожидания в их семье родился сын.
Долгое время врачи не находили причину, по которой Мерле не могла забеременеть либо беременность длилась недолго. Женщина вспоминает, что второй раз забеременела в 2013 году, тогда ей было уже 38 лет. Врач больницы предложил ей лапароскопию — операцию, позволяющую исследовать проходимость маточных труб и другие факторы. Во время операции была обнаружена непроходимость одной из маточных труб и поликистоз яичников. Врач удивился, что до этого никто не додумался раньше. “После того, как проходимость маточной трубы восстановили, врач дал 5% надежду, что я сама забеременею. И, к моему счастью, через полгода я ждала ребенка!”
Поскольку предыдущие беременности Мерле прерывались, врач порекомендовал ей постельный режим на 9 месяцев. Но Мерле, которая работала швеей, не могла на этой пойти. Тем не менее, на протяжении всей беременности она находилась в отпуске по болезни. “Ожидание ребенка было очень тяжелым, мне приходилось много лежать. Были запрещены любые усилия, сауна и баня. Я дважды попадала в больницу с кровотечением”, — вспоминает Мерле.
Когда Мерле было 40 лет, на свет естественным путем появился Сийм Маркус, которому сейчас уже 5 лет. Новоиспеченные родители очень обрадовались, что после всех усилий чудо все-таки свершилось. Отношение родственников и знакомых было очень благосклонным. “Даже моя акушерка сказала, что возраст — это всего лишь цифры в паспорте!” До рождения сына Мерле помогала ухаживать за несколькими младенцами, поэтому справляться со своим собственным ребенком для нее было легко и естественно. Они сразу попытались завести еще одного ребенка, но беременность в итоге замерла.
История Катрин: неожиданный поворот
Дочь Катрин (47) Симона (5) родилась, когда Катрин было 42. Ее история — прекрасный пример того, как неожиданно все может повернуться в какой-то момент. Ближе к 40 годам Катрин резко ощутила тиканье биологических часов и огромное желание стать матерью. Она признает, что медлила по нескольким причинам. “В предыдущих отношениях я не хотела ребенка, а потом у меня не было подходящего партнера. В конце концов, у меня не было выбора, кроме как использовать искусственное оплодотворение и родить ребенка одной”.
Беременность протекала легко, роды прошли быстро. “Около 10 часов утра отошли воды, около 12 появились первые схватки, в 15 я попала в больницу и в 16.45 родилась Симона, которой сейчас пять лет. Кстати, партнера я не нашла и, честно признаться, не очень-то и хотела. Отец ребенка поддерживает его, но мы живем вдвоем”.
Когда родился ребенок, Катрин не думала о том, сколько ей лет и сколько лет ее родителям. Ее мама и папа уже на пенсии, но они были очень рады появлению ребенка, а бабушка Катрин, которой было 90, когда родилась Симона, стала ее самой большой поддержкой. Поддерживают ее и сестры, и племянники. Катрин признается, что уже подсчитала, что, когда ребенок закончит университет, она уже выйдет на пенсию. “Однако у моих сестер и некоторых друзей дети того же возраста, поэтому я не паникую”.
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3 вопроса врачу
Отвечает Денис Сырица, акушер-гинеколог, репродуктолог, частная клиника Elite Kliinik (Тарту)
Вы поддерживаете решение женщин старше 40 лет становиться матерями?
Определенно. Женщины обращаются к нам как при бесплодии, так и с желанием использовать донорскую сперму в случае, если к 40 годам не нашли подходящего партнера. Мы хотим всеми силами помочь им в реализации их желания стать матерями и сделаем все возможное, чтобы родить здорового ребенка.
Каковы риски для беременных в возрасте 40+?
Согласно рекомендациям Эстонского общества гинекологов по наблюдению за беременностью, беременным женщинам старше 40 лет может потребоваться дополнительное обследование, поскольку у них повышен риск развития хромосомных аномалий и пороков развития плода. Кроме того, в этом возрасте чаще встречаются хронические заболевания и осложнения беременности: выкидыш, повышенное артериальное давление, диабет, задержка внутриутробного развития. Конечно, это не означает, что осножнения обязаельно будут, но женщина должна осознавать риски.
Что может сделать будущая мама, чтобы снизить риски?
При планировании беременности рекомендуем вам обратиться к гинекологу. Оба родителя могут сдать анализы, чтобы определить, не переносят ли они какое-либо заболевание. Например, тест на генетическую совместимость, который позволяет идентифицировать 600 мутаций генов. Тест помогает определить вероятность рождения ребенка с генетическим заболеванием. Мутация одного и того же гена у двух совершенно здоровых людей может означать вероятность рождения больного ребенка.
Если женщина уже беременна, мы рекомендуем дополнительное ультразвуковое исследование на 9-10-й неделе беременности, когда миновал риск выкидыша. Если в начале беременности возникает кровотечение или боли внизу живота, мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с гинекологом, который оценит, в правильном ли месте развивается беременность и соответствует ли размер эмбриона сроку беременности.
Начиная с 9-й недели беременности, возможно проведение неинвазивных тестов Panorama и Vistara на основе венозной крови матери. Тест Vistara требует как материнской, так и отцовской крови и выявляет около 30 генных мутаций, связанных с наследственными заболеваниями. Тест Panorama определяет риск 10 заболеваний. Анализ бесклеточной ДНК плода из крови матери дает возможность проверить здоровье будущего ребенка в дополнение к обычному скринингу беременных. С 10-й недели беременности можно пройти тест Niptify, который позволяет оценить риск четырех синдромов: Дауна, Эдвардса, Патау и Тернера.
Кроме того, может быть проведено ультразвуковое исследование, но часто ультразвуковое исследование не позволяет обнаружить то, что можно обнаружить с помощью генетических тестов, и наоборот.