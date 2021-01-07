“Я уже смирилась с тем, что у меня не будет детей”. Жительницы Эстонии — о том, как впервые стали матерями после 40 лет

Беременность протекала хорошо, и, по словам Туули, восемь месяцев она чувствовала себя прекрасно. Недомогания появились только в последний месяц: стали отекать ноги, кожа стала чесаться. “Я знала, что это в любом случае скоро закончится, поэтому выдерживать это было несложно. Кроме того, отец ребенка очень обо мне заботился!”

Женщина говорит, что на самом деле она уже смирилась с тем, что не станет матерью. “К 40 годам нужно принять решение, будете вы к этому стремиться или нет. У меня не было огромного желания родить любой ценой. Но когда выяснилось, что я жду ребенка, оказалось, что я действительно этого хочу! Видимо, в моем случае свою роль сыграло и наличие мужчины. Есть женщины, которые рожают только самих себя, но, думаю, я все еще ждала, что встречу подходящего отца для моего ребенка”.

Мы оба были очень удивлены, шокированы и немного сомневались, стоит ли рожать ребенка в таком возрасте. Конечно, стоит!

С отцом дочери они к тому времени были вместе около года. Поскольку у мужчины были дети от предыдущих отношений, Туули не чувствовала себя обязанной заводить детей. “Когда мы узнали, что я беременна, то оба были очень удивлены, шокированы и немного сомневались, правильно ли иметь ребенка в таком возрасте. Однако уверенность и решение родить ребенка пришли быстро — через несколько часов после теста ”, — вспоминает Туули.

46-летняя жительница Таллинна Туули родила дочь Трийну (11 месяцев) в 45 лет и признается, что новость о беременности застала ее врасплох. Женщина использовала календарный метод контрацепции, потому что была уверена, что шанс забеременеть в 45 лет уже очень мал.

Средний возраст первых родов в Эстонии увеличивается. Все чаще женщины рожают первого ребенка около 40 лет. Героини материала журнала Pere ja Kodu , которые стали мамами в зрелом возрасте, уверены: возраст ребенку не помеха!

Туули признается, что столкнулась с разными мнениями по поводу своей поздней беременности. Первой родственницей, которой Туули рассказала о своей беременности, была ее сестра, и ее огромная поддержка и радость придали Туули мужества. Ее также сильно поддержала племянница, у которой есть пятилетний ребенок. А некоторые женщины в возрасте от 60 и старше спрашивали, знает ли она, что в этом возрасте у нее может родиться больной ребенок. Туули признается, что не боялась этого, и не соглашалась на дополнительные обследования. “Я на 100% доверял врачам и плановым исследованиям”.

Что касается врачей, чем они были моложе, тем меньше придавали значения возрасту Туули. Самым негативным опытом стала встреча с одним педиатром после рождения дочери. “Ребенку было 12 дней, когда я пошла в центр семейных врачей на регулярный осмотр. Когда я пожаловалась на проблемы с грудным вскарливанием, 70-летний педиатр крикнула: “Конечно, у тебя нет молока, ты такая старая!” Больше я у этого врача не показывалась, а через пару недель спокойно кормила ребенка грудью”, — вспоминает Туули.

Туули не беспокоится о будущем. Она не думает о том, сколько ей будет лет, когда дочка пойдет в школу, закончит ее или у нее начнется какой-то другой этап в жизни. “Зачем бояться будущего? Я в любом случае не смогу стать моложе!”

История Пирет-Элин: к счастью, в наше время диагностика на высоком уровне

Пирет-Элин (43) всегда представляла, как станет мамой. Но когда в 28-29 лет ее подруги начали рожать, она почувствовала, что еще не готова. Вместо этого она поехала в Сингапур. “Я получила работу в головном офисе DHL в Азии и провела там шесть лет. Работа была сложной, но еще интереснее было познакомиться со странами и культурой Азии”. После этого она вернулась в Европу и шесть лет жила и работала в Лондоне.

В 34 года я почувствовал себя готовой создать семью, но отношения, которые у меня были на тот момент, закончились.