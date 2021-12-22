Рецепты
22.12.2021, 10:18

ВИДЕО | 5 хитростей, как пожарить кровяные колбаски, чтобы они не развалились

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Тийт Блаат
видео
Мадис Каллас
видео
Мари Скуин
редактор Omamaitse.ee

Жарить кровяные колбаски на сковороде — настоящая головная боль! Из-за того, что колбаски рвутся, на дне всегда остается много начинки. Либо шкурка пригорает, а внутри колбаски остаются сырыми. В видео, снятом журналом Oma Maitse, вы найдете пять советов, как получить хорошо приготовленные колбаски в красивой хрустящей корочке.

Как правильно жарить кровяные колбаски, показывает шеф-повар Café Opera Ханнес Хейнпалу.

Главные секреты правильной жарки кровяных колбасок:


Как нельзя:

- Не кладите колбаски на сковороду прямо из холодильника.

- Не кладите колбаски на раскаленную сковороду.

- Не кладите колбаски на сухую сковороду без масла.

- Не пытайтесь проколоть колбаски тупой вилкой.

- Не готовьте колбаски при слишком большой температуре.

Как нужно:

- Перед тем, как жарить колбаски, дайте им постоять полчаса при комнатной температуре.

- Кладите колбаски на теплую сковороду, чтобы шкурка не лопнула из-за большого перепада температуры.

- Перед жаркой добавьте на сковороду немного масла.

- Чтобы проколоть колбаски, используйте тонкую, острую палочку, например, зубочистку.

- Медленно обжаривайте колбаски на умеренном огне.

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