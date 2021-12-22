ВИДЕО | 5 хитростей, как пожарить кровяные колбаски, чтобы они не развалились(3)
Жарить кровяные колбаски на сковороде — настоящая головная боль! Из-за того, что колбаски рвутся, на дне всегда остается много начинки. Либо шкурка пригорает, а внутри колбаски остаются сырыми. В видео, снятом журналом Oma Maitse, вы найдете пять советов, как получить хорошо приготовленные колбаски в красивой хрустящей корочке.
Как правильно жарить кровяные колбаски, показывает шеф-повар Café Opera Ханнес Хейнпалу.
Главные секреты правильной жарки кровяных колбасок:
Как нельзя:
- Не кладите колбаски на сковороду прямо из холодильника.
- Не кладите колбаски на раскаленную сковороду.
- Не кладите колбаски на сухую сковороду без масла.
- Не пытайтесь проколоть колбаски тупой вилкой.
- Не готовьте колбаски при слишком большой температуре.
Как нужно:
- Перед тем, как жарить колбаски, дайте им постоять полчаса при комнатной температуре.
- Кладите колбаски на теплую сковороду, чтобы шкурка не лопнула из-за большого перепада температуры.
- Перед жаркой добавьте на сковороду немного масла.
- Чтобы проколоть колбаски, используйте тонкую, острую палочку, например, зубочистку.
- Медленно обжаривайте колбаски на умеренном огне.