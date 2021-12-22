ВИДЕО | 5 хитростей, как пожарить кровяные колбаски, чтобы они не развалились

Жарить кровяные колбаски на сковороде — настоящая головная боль! Из-за того, что колбаски рвутся, на дне всегда остается много начинки. Либо шкурка пригорает, а внутри колбаски остаются сырыми. В видео, снятом журналом Oma Maitse, вы найдете пять советов, как получить хорошо приготовленные колбаски в красивой хрустящей корочке.