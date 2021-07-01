60 лет со дня рождения принцессы Дианы. 20 фактов о "королеве сердец", которые вы могли не знать

Она была четвертой из пяти детей в семье. У принцессы Дианы было две сестры — Сара и Джейн, а также младший брат Чарльз. Еще один ребенок семьи Спенсер, мальчик по имени Джон, родился в январе 1960-го и умер через несколько часов.

Ее родители развелись, когда ей было 7 лет. Родители Дианы, Фрэнсис Шанд Кидд и граф Джон Спенсер, расстались в 1969 году.

Бабушка Дианы служила при дворе. Рут Рош, леди Фермой, бабушка принцессы Дианы по материнской линии, была личной помощницей и компаньонкой королевы-матери. Они были очень дружны, и леди Фермой часто помогала ей в организации праздников.

Диана выросла в Сандригемском поместье. Сандригем-хаус расположен в Норфолке и принадлежит королевской семье. На его территории есть Парк-хаус, где родилась мать принцессы Дианы, а потом и сама Диана. Детство принцессы прошло именно там.

Диана мечтала стать балериной. Диана долгое время занималась балетом и хотела стать профессиональной танцовщицей, однако для этого она была слишком высокой (рост Дианы — 178 см).

Она работала няней и учительницей. До встречи с принцем Чарльзом Диана была няней. Позже она стала учительницей в детском саду. В то время Диана получала около пяти долларов в час.

Она стала первой невестой члена королевской семьи, у которой была оплачиваемая работа. А Кейт Миддлтон — первой, у кого есть высшее образование.