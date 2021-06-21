21.06.2021, 14:17
ФОТО И ВИДЕО | Как оставаться элегантной в жару? 7 вещей, которые должны быть в летнем гардеробе каждой женщины(4)
Photo by Jonathan Borba from Pexels
Живущая в Лондоне шведская звезда Инстаграм и модный блогер Анна Бей поделилась списком из семи вещей, которые должны быть в вашем гардеробе, если вы хотите выглядеть элегантно, несмотря на жаркую летнюю погоду.
1. Легкий пиджак для прохладных вечеров.
2. Белое летнее платье.
3. Удобные туфли на платформе.
4. Белая льняная рубашка, которую можно надеть поверх купальника на пляж.
5. Купальный костюм вместо бикини — выбор истинных леди.
6. Стильная (и дорогая) пляжная сумка.
7. Белые брендовые шорты.
Источник: Daily Mail