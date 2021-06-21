ФОТО И ВИДЕО | Как оставаться элегантной в жару? 7 вещей, которые должны быть в летнем гардеробе каждой женщины

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Живущая в Лондоне шведская звезда Инстаграм и модный блогер Анна Бей поделилась списком из семи вещей, которые должны быть в вашем гардеробе, если вы хотите выглядеть элегантно, несмотря на жаркую летнюю погоду.