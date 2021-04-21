ФОТО И ВИДЕО | Елизавете II — 95! Смотрите, как выглядела королева в детстве и молодости

Традиция двойного празднования дня рождения главы государства появилась в Британии более 250 лет назад благодаря королю Георгу II, который родился в ноябре. Монарх хотел устроить по случаю своего дня рождения масштабные торжества, но учитывая погоду, которая обычно бывает в Британии в ноябре, в 1748 году Георг II решил совместить празднование дня рождения с летним военным парадом. С тех пор это стало традицией.

Королева Елизавета II обычно отмечает свой официальный день рождения, 21 апреля, со своей семьей. Тем не менее, в этот день в честь главы государства в нескольких парках Лондона и в Тауэре устраивают фейерверки. В прошлом году королева Великобритании решила ограничиться символическим празднованием в узком кругу и попросила отменить традиционный салют по случаю своего 94-го дня рождения, так как считает его неуместным на фоне пандемии коронавируса. За 68 лет правления Елизаветы II он не отменялся ни разу. В этом году празнование омрачено смертью любимого мужа королевы, принца Филиппа, которого не стало 9 апреля, за 2 месяца до его 100-летия. По этой же причине королеве удастся провести свой день рождения со своим внуком, принцем Гарри, который прилетел в Великобританию на похороны принца Филиппа.

Второй день рождения главы государства обычно отмечается в июне, в рамках парада гвардейцев (Trooping the Colour) — торжественного развода караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце. В прошлом году из-за коронавируса эти мероприятия также будут отменены. Такая же участь постигнет их и в этом.