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21.04.2021, 11:05

ФОТО И ВИДЕО | Елизавете II — 95! Смотрите, как выглядела королева в детстве и молодости

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+ рецепт именинных королевских капкейков
Anne & Stiil
21 апреля официально исполняется 95 лет со дня рождения королевы Елизаветы II. Празднование ее дня рождения традиционно проходит только в июне — в первую, вторую или третью (редко) субботу первого летнего месяца. Почему это так, разбирался журнал Anne & Stiil.

Традиция двойного празднования дня рождения главы государства появилась в Британии более 250 лет назад благодаря королю Георгу II, который родился в ноябре. Монарх хотел устроить по случаю своего дня рождения масштабные торжества, но учитывая погоду, которая обычно бывает в Британии в ноябре, в 1748 году Георг II решил совместить празднование дня рождения с летним военным парадом. С тех пор это стало традицией.

Королева Елизавета II обычно отмечает свой официальный день рождения, 21 апреля, со своей семьей. Тем не менее, в этот день в честь главы государства в нескольких парках Лондона и в Тауэре устраивают фейерверки. В прошлом году королева Великобритании решила ограничиться символическим празднованием в узком кругу и попросила отменить традиционный салют по случаю своего 94-го дня рождения, так как считает его неуместным на фоне пандемии коронавируса. За 68 лет правления Елизаветы II он не отменялся ни разу. В этом году празнование омрачено смертью любимого мужа королевы, принца Филиппа, которого не стало 9 апреля, за 2 месяца до его 100-летия. По этой же причине королеве удастся провести свой день рождения со своим внуком, принцем Гарри, который прилетел в Великобританию на похороны принца Филиппа.

Второй день рождения главы государства обычно отмечается в июне, в рамках парада гвардейцев (Trooping the Colour) — торжественного развода караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце. В прошлом году из-за коронавируса эти мероприятия также будут отменены. Такая же участь постигнет их и в этом.

В прошлом году в честь дня рождения Елизаветы II в официальных соцсетях королевской семьи появилось трогательное видео с кадрами из детства королевы. В этом году из-за траура новое фото королевы в соцсетях размещаться не будет.

Также в прошлом году королевские кондитеры поделились рецептом именинных шоколадных капкейков:

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🎂🧁🎈Happy birthday to Her Majesty! To celebrate The Queen's birthday we are sharing a chocolate cupcake recipe from The Royal Pastry Chefs. If you or a loved one are celebrating a special occasion during isolation why not treat yourself to some #RoyalBakes? Remember to share your creations with us! Ingredients for the cake sponges - (serves approximately 15) 15g vinegar 300ml milk 50ml vegetable oil 60g butter (melted and cool) 2 eggs 5ml of vanilla essence 250g of self-raising flour 75 of cocoa powder 300g caster sugar 10g bicarbonate of soda 100g white chocolate chips cupcake cases Ingredients for the buttercream topping: 90g of high percentage dark chocolate 100g butter 125g icing sugar Option to also use Royal icing, instead of buttercream: Royal icing available pre made in shops Add food colouring to create different colours Cake sponge method: -Preheat the oven to 150 C -Combine the flour, sugar, cocoa powder and bicarbonate of soda into a mixing bowl -Whisk the eggs in a separate jug, with the vanilla essence, melted butter, oil, milk and vinegar -Slowly add the wet mixture into the dry mixture, little by little -Ensure the batter is smooth with no lumps -Finally add the chocolate chips (alternatives could be nuts, dried fruit) -Lay the cupcake cases onto a tray -Use a metal spoon to equally divide the mixture into the cases -Bake for around 15-18 minutes, take out of the oven when golden and springy on touch -Leave to cool Buttercream icing method: -Cream the sugar and butter together, until light and creamy -Add in the warm melted chocolate -If you have a piping bag to hand, pipe the icing on the top of cakes for decoration (otherwise gently use a teaspoon or small spatula to ice) Royal icing method: -If decorating with royal icing, roll the icing out and cut into circular disks -Lay the disc over the cupcake and mould to required shape We hope you enjoy! #RoyalBakes 🧁

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Смотрите, как выглядела Елизавета II в молодости:

Источник: BBC


Поэтому он в 1748 году решил совместить свой день рождения с ежегодным военным парадом, проводившимся летом.


Эта традиция сохранилась и по сей день. Все британские монархи получают возможность иметь “государственный” день рождения, и королева Елизавета Вторая, хоть и родилась 21 апреля, выбрала для официальных церемоний июнь.

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