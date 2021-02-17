Умеете ли вы варить кофе? 10 самых частых ошибок

Чашечка кофе — любимый утренний ритуал миллионов людей. Однако сварить его получается не у всех. Когда мы варим кофе самостоятельно, он почему-то не получается таким же вкусным, как в кофейне. Думаете, все дело в качестве кофе и профессиональном оборудовании? Не совсем так. Просто большинство людей не знают простейших правил, и изо дня в день совершают одни и те же ошибки. О них мы сейчас и расскажем:

Ошибка №1 Неправильная температура воды

Как правило кофеварки капельного типа (самые распространенные среди потребителей) не достигают необходимой температуры (95 градусов). Но именно такая температура нужна для приготовления ароматного кофе. Лучше использовать френч-пресс. Он стоит дешевле, чем большинство кофеварок, а кофе получается в нем вкуснее. Чтобы приготовить кофе в прессе, залейте в колбу горячую воду и подождите 3−4 минуты, пишет Домашний Очаг.

Ошибка №2 молотый кофе

Покупать молотый кофе удобно, но неправильно. Как только зерна перемолоты, они начинают отдавать вкус и аромат, который со временем улетучивается. Чем дольше хранится молотый кофе, тем хуже его вкусовые качества. Лучше потратить немного денег на кофемолку и немного времени на то, чтобы перемолоть зерна непосредственно перед варкой кофе.

Ошибка № 3 Холодная чашка

Чтобы напиток дольше оставался горячим, подогревайте посуду. Ополосните чашку или колбу для френч-пресса горячей водой, пока кофе варится.

Ошибка № 4 чашка с тонкими стенками

Привольнее выбирать чашку с толстыми стенками, которые дольше сохраняют температуру.

Ошибка № 5 старые кофейные зерна

Даже если вы каждый раз перемалываете зерна непосредственно перед тем, как варить кофе, они тоже должны быть свежими. Так что всегда проверяйте сроки хранения на упаковке. Идеальный срок около трех недель.

Ошибка №6 Отмерять на глаз

Отсыпать кофе на глазок из пакета — плохая привычка. Лучше запомнить соотношение: 17 г кофе (около 3 чайных ложек) на 260 мл воды. Это стандартный кофе, который будет не таким крепким, как эспрессо, но и не водянистым.