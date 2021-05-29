7 фраз, которые нельзя произносить даже в пылу ссоры

Лучший способ превратить ссору в диалог двух взрослых людей — это попросить оппонента успокоиться, пишет “Домашний Очаг”. А эти семь фраз имеют прямо противоположный эффект: скорее всего, после них человек, с которым вы ссоритесь, лишь рассердится еще больше.

1. “Ты никогда …” или “Ты всегда …”

…не моешь посуду, разбрасываешь по дому носки, опаздываешь — нужное подчеркнуть. Как правило, все это преувеличения, которые заставляют другого человека оправдываться. В результате он, скорее всего, упустит то, что вы на самом деле хотите до него донести, и ссора пойдет по кругу. Попробуйте вместо этого быть конкретным и объективным в отношении того, что вас беспокоит. Используйте местоимение “Я” и придерживайтесь фактов. Например, “Вчера меня обидело, что ты проигнорировал мою просьбу прибрать вещи до прибытия гостей”.

2. “Ты ведешь себя, как твоя мать!”

Или брат, сумасшедший лучший друг, пьяный двоюродный дедушка и т. д. Эта фраза отвергает любую проблему и просто уничтожает персонажа. Стратегия проста: если вы проиграли спор, убейте противника.

3. “Я поговорю с тобой, когда ты сможешь быть разумным”

Вряд ли вы действительно хотите взять тайм-аут, скорее — нанести эмоциональную травму. Но перерыв в пылу ссоры это действительно неплохая идея. Как правило, нужно около 20 минут, чтобы гормоны стресса кортизол и адреналин немного улеглись. Лучше так и сказать: “Мы с тобой совсем на взводе, это все проклятый кортизол. Давай сделаем 20-тиминутный перерыв, чтобы продолжать говорить разумно”.

4. “Хватит, я ухожу от тебя!”

Избегайте говорить то, о чем потом пожалеете. Угрожающий отказ — это, пожалуй, самое неприятное, что вы можете сказать или сделать своему партнеру, особенно если на самом деле вы этого не хотите. Одно дело — взять паузу и немного остыть. И совсем другое — сказать “Я тебя больше не люблю и ухожу”. Такие слова разрушают доверие, а вернуть их обратно нельзя.

5. “Ты такой @ # $% &!”