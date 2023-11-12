Как быть папой девочки: 12 важных советов для мудрого отца

Реагируйте на плач вашей девочки как можно быстрее : начинайте говорить с ней. Ваш голос будет ее успокаивать.

Если папа не носил дочку внутри своего тела, то мысли о ней точно вынашивал в голове. Вопрос: “Как быть отцом девочки?” кажется мужчинам сложнее вопроса: “Как быть отцом мальчика?”. Мужчины поймут друг друга — часто думают они. А вот как воспитывать девочку — непонятно. Раскрываем секрет: ключ к вашей новорожденной дочке — это ваш голос. С него и начинаются отношения папы и дочки.

Важность папиного участия в жизни девочки должны понимать оба родителя. Если вы мудрый папа, обязательно прочтите эту статью. Если вы мудрая мама — дайте прочесть эту статью папе вашей девочки. А лучше — прочтите ее вместе и начните следовать этим советам в жизни.

Ответ на вопрос: “Как правильно воспитывать девочку?” будет разным, в зависимости от возраста вашей дочки. Психологи выделяют три условных возрастных периода. Отношения папы и дочки в каждом из них будут разными, но их цель — одинаковой: установить крепкую связь между папой и дочкой.

Роль папы в воспитании девочки другая, но не менее важная. Папа становится примером отношений мужчины к женщине, закладывает основы уверенности в себе и дает дочке нежную любовь и заботу. Папа должен быть помягче.

Мама в жизни девочки — это самый важный человек. Именно мама учит ее всему, что должна уметь девочка: ухаживать за собой, быть опрятной, заниматься домашними делами. Позиция мамы в отношениях с дочкой более жесткая: мама может требовать и наказывать.

Папа и дочка — это особенная пара. Папа — самый первый и главный мужчина в ее жизни. То, как сложатся отношения с папой, повлияет на все отношения девочки с мужчинами во взрослой жизни, пишет vospitaj.com.

“Поздравляю! У вас будет девочка!”, — говорит врач и выходит из кабинета. С этого момента вы перестаете быть просто мужчиной. Вы становитесь папой. Пока что будущим, а вскоре — самым настоящим.

Крепко прижимайте свою новорожденную дочку к груди и качайте ее нежно и ритмично. Она будет привыкать к вашему неповторимому ритму и это будет способствовать укреплению вашей связи.

Как только она начнет “агукать” — сразу же вступайте с ней в диалог. Просто отвечая “агу” на ее “агу” вы завяжете ваш первый разговор и начнете строить серьезные отношения.

Маленькая девочка

В возрасте от 1 до 10 лет дочка влюбляется в своего папу. В этот период ей нравится просто находиться рядом с ним, быть в его внимании, ловить каждое его слово. Сейчас ей нужно много вашего внимания. Дайте его дочке по максимуму.

4 совета, как быть папой маленькой дочки:

Девочки любят, когда их хвалят. Хвалите ее как можно чаще, но правильно. Ваша похвала должна быть точной, конкретной и позитивной. Хвалите дочку за качества, за черты характера, за то, какая она есть. Не хвалите ее за поступки, за результаты или достижения — за это хвалят мальчиков. Говорите так: “У тебя очень красивые волосы, глазки, улыбка”, “Ты очень добрая и милая девочка”, “Ты так старательно рисовала эту картинку”.

Уверенность девочки в себе начинается из ее отношений с отцом. Вы должны знать, чем она интересуется и разговаривать об этом. Спросите, как прошел ее день, какие у нее отношения с одноклассниками, какая песня ей сейчас нравится. Общайтесь с ней регулярно. Если забываете — поставьте напоминалку на телефон: “Спросить, как дела у Лизы”. Когда вы интересуетесь чем она занимается, она чувствует, что вы заинтересованы в ней самой. Это закладывает ее внутреннюю уверенность в себе.

Участвуйте в ее школьной жизни. Школа — это центр жизни вашей дочки в определенном возрасте. Можете просто находиться рядом, пока она занимается уроками, помогать ей делать домашние задания или собирать тетрадки на завтра. Главное — будьте рядом!