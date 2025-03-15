Дизайнер Демна Гвасалия сделал Balenciaga самым крутым брендом в мире, а теперь ушел оттуда в модный дом Gucci
Мир моды замер в ожидании: Демна Гвасалия, один из самых революционных дизайнеров современности, стал новым креативным директором Gucci. Этот шаг уже окрестили либо блестящим ходом, либо предвестником краха легендарного итальянского дома, пишет Радио Свобода.
„Главный бунтарь мира моды возглавит крупнейший итальянский дом роскоши“, – пишет главное модное издание Vogue о назначении Демны. Он занял новый пост после десятилетия в Balenciaga, где в качестве креативного директора переосмыслил ДНК бренда, превратив его в символ радикальной моды. Генеральный директор Gucci Стефано Кантино уверен, что в их модный дом Демна привнесет „нечто исключительное“.
„Он один из лучших креативных директоров своего поколения. Он доказал свою способность преобразить Balenciaga за время своего руководства – переосмыслить его идентичность и, разумеется, взгляд на моду“, – заявил Кантино.
Творческая энергия Демны – именно то, что нужно Gucci, говорят в руководстве. Сам Гвасалия признается, что давно восхищается модным домом и для него большая честь стать частью современной истории бренда.
„С нетерпением жду возможности вместе со Стефано и всей командой написать новую главу удивительной истории Gucci“, – сказал Гвасалия.
Но поклонники бренда не так однозначны в своих ожиданиях. В социальных сетях некоторые буквально хоронят модный дом. Дизайнера обвиняют в том, что он превратит гиганта моды Gucci в театр хайповых провокаций, как это было с Balenciaga.
„Gucci идет на дно. Еще один модный дом окажется разрушенным. Все мы, преданные поклонники Gucci, надеемся, что [Демна] хотя бы немного будет уважать историю бренда и не повторит того, что сделал с Balenciaga“;
„Покойся с миром, Gucci“;
„Как убить умирающий бренд“.
Однако как считают модные аналитики, Демна способен привлечь молодых и новых клиентов с „современным чувством стиля“ к бренду, и привнести „театральность и блеск“ в коллекции, „что часто вызывает ажиотаж, культурную актуальность и драму“.
На данном этапе это назначение Демны несет в себе столько же рисков, сколько и возможностей, говорят они.
Гвасалия изменил мир высокой моды. Его десятилетие в Balenciaga – это эпоха оверсайз, „уничтоженных“ кроссовок, сумок из упаковок чипсов Lay’s и переосмысления уличного стиля. Его работы вызывают восторг и раздражение одновременно: кто-то видит в нем смелого визионера, кто-то – разрушителя традиций.
„Он превратил сумки Ikea в предмет роскоши и продал „уничтоженные“ кроссовки. А теперь он – дизайнер Gucci“, – пишет модное издание.
Но если заглянуть глубже, стиль Гвасалия – это не просто хайп. Его вдохновение – в личной истории, которую в том числе отразил в своем поздравлении младший брат Демны, Гурам Гвасалия. Именно с ним они вместе основали в 2014 году успешный бренд VETEMENTS, но спустя время перестали общаться из-за личного конфликта.
„Поздравляю старший брат. Очень горжусь тобой“, – написал Гурам, добавив к поздравлению детскую фотографию с братом, сделанную в Сухуми.
Демна родился в Сухуми в 1980-х, пережил войну в Абхазии, вместе с семьей бежал в Тбилиси, а затем в 20 лет переехал в Европу. Травматичный опыт войны и ее последствий нашел особое выражение в его коллекциях. В линейке VETEMENTS весна-лето 2019 он буквально воссоздал образы той Грузии: поствоенная атмосфера, пропитанная милитаризмом, преобладанием черного цвета и драматизмом, отразилась на подиуме, как отмечает сам Демна.
„Это не было детство, полное цветов и бабочек… Это была война“, – сказал он однажды в интервью грузинской службе Радио Свобода.
По словам дизайнера, это был первый случай, когда он мог сказать: „Я из этой страны, это мое прошлое, это было так“.
„Это была война, действительно очень, очень тяжелые времена. Сегодня же, впервые за мою жизнь и карьеру я могу об этом говорить – не только с окружающими, но со всеми. У меня большая аудитория, которая слушает меня, наблюдает за тем, что я делаю. Эта коллекция была проявлением моего уважения к моим корням, к тому, откуда я происхожу – несмотря на то, что уже много лет я не живу там“.
Грузия сыграла ключевую роль в формировании Демны как дизайнера и оказала на него значительное влияние. Сам Гвасалия говорит, что в итоге смог превратить свою травму в творчество и жизненный двигатель.
„В этом, наверное, заслуга моего прошлого. Если мы вернемся к тому, где я вырос, в войне… мне было 12, когда у нас было отнято все, и мы должны были начать жизнь с нуля. Думаю, это делает тебя другим человеком, когда тобой пройдена такая война, ты по жизни двигаешься гораздо быстрее, легче идешь на риск и решения принимаешь проще“, – поделился он в интервью с Радио Свобода.
Внимание Демны остается прикованным к Грузии и событиям вокруг нее. Для дизайнера прошлое и настоящее его родины – это единый, еще незавершенный рассказ, который он продолжает проживать и осмыслять.
Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Balenciaga одним из первых модных домов выразил солидарность с украинцами. Демна запустил выпуск свитшотов в поддержку фандрейзинговой платформы UNITED24. Все 100% прибыли от их продажи направлялись на восстановление Украины. Этот жест был не просто актом благотворительности. Это была четкая политическая позиция – редкость для мира высокой моды, который обычно старается избегать „острых“ тем.
Когда бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку в знак протеста против своего заключения, Гвасалия опубликовал две простых, но громких фразы: „Free Misha“.
Начавшиеся в конце ноября проевропейские протесты в Тбилиси нашли отражение в его минималистичных социальных сетях, которые оживают лишь в самые значимые для него моменты. В Instagram Демна опубликовал изображение флагов Грузии и ЕС с надписью: „Грузия – это Европа“. В дни, когда тысячи людей выходят на улицы, отстаивая свое право на европейское будущее, этот символический жест одного из самых влиятельных дизайнеров мира превратился в важное заявление. Это было громкое слово поддержки грузинскому народу, сказанное там, где его услышат миллионы.
Демна Гвасалия всегда шел своим путем как в жизни, так и в моде, не боясь решений, которые могут показаться радикальными или противоречивыми. Но для него это вовсе не бунт против правил, а естественный процесс самовыражения.
„Это действие не против правил других, а решение увидеть свои правила“, – говорил он в одном из интервью.
Теперь в Gucci перед ним стоит главный вопрос: сохранит ли он ДНК культового модного дома или же переосмыслит его в своем уникальном стиле? Гвасалия уже доказал, что умеет не просто создавать тренды, а менять саму структуру модной индустрии. Vogue когда-то назвал его „редким дизайнером, который может нарушать правила, существующие в модной индустрии“. За последнее десятилетие Демна устроил настоящее восстание в мире моды, доказав, что мода – не просто про одежду, а про культуру, идентичность и иногда политику.