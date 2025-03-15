Дизайнер Демна Гвасалия сделал Balenciaga самым крутым брендом в мире, а теперь ушел оттуда в модный дом Gucci

Гвасалия изменил мир высокой моды. Его десятилетие в Balenciaga – это эпоха оверсайз, „уничтоженных“ кроссовок, сумок из упаковок чипсов Lay’s и переосмысления уличного стиля. Его работы вызывают восторг и раздражение одновременно: кто-то видит в нем смелого визионера, кто-то – разрушителя традиций.

На данном этапе это назначение Демны несет в себе столько же рисков, сколько и возможностей, говорят они.

Однако как считают модные аналитики, Демна способен привлечь молодых и новых клиентов с „современным чувством стиля“ к бренду, и привнести „театральность и блеск“ в коллекции, „что часто вызывает ажиотаж, культурную актуальность и драму“.

„Gucci идет на дно. Еще один модный дом окажется разрушенным. Все мы, преданные поклонники Gucci, надеемся, что [Демна] хотя бы немного будет уважать историю бренда и не повторит того, что сделал с Balenciaga“;

Но поклонники бренда не так однозначны в своих ожиданиях. В социальных сетях некоторые буквально хоронят модный дом. Дизайнера обвиняют в том, что он превратит гиганта моды Gucci в театр хайповых провокаций, как это было с Balenciaga.

Творческая энергия Демны – именно то, что нужно Gucci, говорят в руководстве. Сам Гвасалия признается, что давно восхищается модным домом и для него большая честь стать частью современной истории бренда.

„Он один из лучших креативных директоров своего поколения. Он доказал свою способность преобразить Balenciaga за время своего руководства – переосмыслить его идентичность и, разумеется, взгляд на моду“, – заявил Кантино.

„Главный бунтарь мира моды возглавит крупнейший итальянский дом роскоши“, – пишет главное модное издание Vogue о назначении Демны. Он занял новый пост после десятилетия в Balenciaga , где в качестве креативного директора переосмыслил ДНК бренда, превратив его в символ радикальной моды. Генеральный директор Gucci Стефано Кантино уверен, что в их модный дом Демна привнесет „нечто исключительное“.

„Он превратил сумки Ikea в предмет роскоши и продал „уничтоженные“ кроссовки. А теперь он – дизайнер Gucci“, – пишет модное издание.

Но если заглянуть глубже, стиль Гвасалия – это не просто хайп. Его вдохновение – в личной истории, которую в том числе отразил в своем поздравлении младший брат Демны, Гурам Гвасалия. Именно с ним они вместе основали в 2014 году успешный бренд VETEMENTS, но спустя время перестали общаться из-за личного конфликта.

„Поздравляю старший брат. Очень горжусь тобой“, – написал Гурам, добавив к поздравлению детскую фотографию с братом, сделанную в Сухуми.

Демна родился в Сухуми в 1980-х, пережил войну в Абхазии, вместе с семьей бежал в Тбилиси, а затем в 20 лет переехал в Европу. Травматичный опыт войны и ее последствий нашел особое выражение в его коллекциях. В линейке VETEMENTS весна-лето 2019 он буквально воссоздал образы той Грузии: поствоенная атмосфера, пропитанная милитаризмом, преобладанием черного цвета и драматизмом, отразилась на подиуме, как отмечает сам Демна.

„Это не было детство, полное цветов и бабочек… Это была война“, – сказал он однажды в интервью грузинской службе Радио Свобода.

По словам дизайнера, это был первый случай, когда он мог сказать: „Я из этой страны, это мое прошлое, это было так“.

„Это была война, действительно очень, очень тяжелые времена. Сегодня же, впервые за мою жизнь и карьеру я могу об этом говорить – не только с окружающими, но со всеми. У меня большая аудитория, которая слушает меня, наблюдает за тем, что я делаю. Эта коллекция была проявлением моего уважения к моим корням, к тому, откуда я происхожу – несмотря на то, что уже много лет я не живу там“.

Грузия сыграла ключевую роль в формировании Демны как дизайнера и оказала на него значительное влияние. Сам Гвасалия говорит, что в итоге смог превратить свою травму в творчество и жизненный двигатель.