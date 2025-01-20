9 вещей, которые делают почти все родители, но не признаются в этом

В конце концов, пока ребенок счастлив и здоров, не страшно немного выйти из роли образцовых мамы и папы ради собственного душевного равновесия.

Притвориться спящим

Один из родителей хотя бы раз в жизни притворялся спящим, чтобы другому пришлось встать и поменять подгузник новорожденному ночью.

Нарушить правило экранного времени

Взрослые порой сами виноваты в том, что отпрыск уходит в виртуальную реальность, потому что дают ребенку в руки планшет, чтобы не отвлекал. Иногда только так можно сделать уборку, приготовить поесть или просто отдохнуть.

Почувствовать облегчение от истерики чужого ребенка

Родители часто испытывают неловкость, когда ребенок кричит и плачет в общественных местах: на детской площадке, в автобусе или магазине. Какое же это облегчение, увидеть, что то же самое делают и чужие дети.

Выбросить шумящие игрушки

Свистки, пищалки и мигалки как будто волшебным образом исчезают, и ни мама, ни папа не знают, куда они делись.

Немного приврать

Конечно же, с детьми нужно быть честными и открытыми, отвечать на их насущные вопросы о том, как устроен мир, и не юлить. Но иногда врать приходится: то придумывать небылицы о составе обеда из продуктов, которые отпрыск не любит, то удивляться деньгам под подушкой от зубной феи.

Завидовать бездетным друзьям

Родители любят своих детей больше всего на свете, но это не значит, что они не могут завидовать своим бездетным друзьям, которые могут делать то, что хотят, и ходить туда, куда хотят, в любое удобное для них время.

Испугаться собственного ребенка

Кто же не пугался собственного ребенка, стоящего ночью возле кровати посреди ночи? Это же настоящий паранормальный триллер!

Устроить выходной

В некоторые дни кажется, что невозможно встать, одеть и накормить ребенка перед школой, поэтому даже самые образцовые мама и папа иногда позволяют отпрыску отдохнуть, а для классного руководителя придумывают правдоподобное оправдание.

Быть шпионом

Желание знать, чем занимается ребенок и с кем проводит время, вполне естественно. Хотя это нарушение доверия, некоторые родители идут на шпионаж. Но это не так морально оскорбительно, если это просто здоровый мониторинг социальных сетей.

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