„Я хочу вас изнасиловать“: почему о принципе согласия нужно говорить в школах

Во время тренингов мы часто использовали страницу slido.com , где ученики могут анонимно задавать вопросы через свои смартфоны во время презентации. Мы по собственному опыту знаем, что молодые люди часто не решаются обсуждать со взрослыми самые волнующие темы — и тем более поднимать их перед всем классом. Анонимность позволила им задавать вопросы в стиле „какому полу больше доверяют“, „законно ли в 17-летнем возрасте заниматься сексом с 18-летним“ и „как сказать „нет!““. Конечно, были и вопросы типа „можно ли заняться сексом с котом?“ и „подходит ли пластиковый пакет из Selver в качестве презерватива?“ На троллинговые вопросы мы реагировали словами о том, что понимаем попытку пошутить, но все же стоит задуматься: может ли кошка согласиться? Примерно так проходило большинство раундов вопросов и ответов, но был урок, где подшучивание перешло черту. Эта ужасная история произошла в гимназии, где мы вместе с еще одной девушкой учили восьмиклассников. Больше половины класса составляли мальчики. Вот несколько примеров вопросов, которые прислали нам они:

В 2024 году я побывала в нескольких школах и возглавила целую команду волонтеров. Их отзывы, наряду с моим собственным опытом, очень четко показывают, что в Эстонии срочно нужно решать вопрос с сексуальным просвещением. В целом мы заметили, что уровень знаний в школах сильно различается. Многие молодые люди слышали о концепции, основанной на согласии, но не знали точно, что это такое; другие еще не были знакомы с темой, но слушали с интересом. Бесплатные дополнительные материалы и книги Ванессы Спрингоры под названием „Согласие“, подаренные нам издательством Värske Rõhk, разошлись, как горячие пирожки. К сожалению, были и случаи, которые заставили нас осознать, что с культурой согласия в Эстонии по-прежнему серьезные проблемы.

Я сама одна из таких волонтеров, и меня ни раз спрашивали, почему я этим занимаюсь. Ведь молодежь, мол, и так хорошо разбирается в теме, да и в некоторых школах уже рассматривают вопрос согласия. Я отвечаю, что, хотя это замечательно, когда учителя рассказывают о согласии в рамках сексуального просвещения, это распространено еще далеко не во всех школах и таких уроков недостаточно. Знания молодежи часто опережают то, о чем там говорится .

На данный момент волонтеры посетили более десяти школ, главным образом в Таллинне и Тарту. Около 300 молодых людей из 7–12 классов прошли курс, основными темами которого были модели закона о согласии, способы запросить и дать согласие в различных контекстах

Такое токсичное понимание мужественности, которым пытаются „поставить на место“ незнакомых женщин, кажется одной из коренных причин поведения вышеупомянутых восьмиклассников. Однако если кто-то из их сверстников-мальчиков сочтет, что такое поведение неприемлемо, или попытается одернуть за это, то он сам станет жертвой травли. Таким образом, молодежь, особенно мальчики, оказывается в ловушке, для выхода из которой необходимы серьезные изменения в обществе, воспитании детей и потреблении медийного контента.

На вопрос, что стоит за массовым распространением такой ультраправой и женоненавистнической идеологии, можно найти несколько ответов (мизогиния — это „gateway drug “ (легкий наркотик, с которого начинается потребление — прим. ред) в ультраправые взгляды; молодых парней в интернете засыпают мизогинным контентом ; проблемы мужчин не получают должного внимания и т.д.), но решений пока не так много. Очевидно, однако, что интернет-культура в стиле „маносферы“ перетекает из сети в реальную жизнь и заставляет мальчиков думать, что женоненавистничество и шутки о насилии — это смешно, даже похвально. Ты мужчина или нет? Ведь настоящий мужчина унижает женщину, чтобы почувствовать себя мужчиной.

Мы все чаще видим в интернете распространение токсичного контента из так называемой „маносферы“ (manosphere), который уже добрался до молодых мальчиков. К сожалению, такие мужчины, как Эндрю Тейт, или более „мягкие“ версии, стали кумирами для многих подростков — от подкастеров среднего уровня до Джордана Питерсона. Политические взгляды подростков все больше расходятся , и менее года назад мы узнали, что четверть мальчиков считает, что женщины не должны участвовать в политике . Результаты этого исследования являются серьезным предупреждением, ведь сомнения в политических способностях женщин — это лишь первый шаг к их унижению.

Хочется верить, что молодые люди, написавшие это, всего лишь пошутили. Однако ясно, что ни один 14-летний подросток не должен говорить такие вещи женщинам, которых встречает впервые в жизни. Мы, конечно, передали свои замечания классному руководителю и директору школы, но достаточно ли выговора, чтобы изменить мышление детей? Как нам научить этих молодых людей тому, что изнасилование – это не то, о чем можно шутить?

Некоторые решения уже существуют

Здесь в игру снова вступает культура согласия и люди, которые не понимают, зачем нужны уроки полового воспитания. Они не понимают, что молодые люди с раннего возраста учатся тому, что женщины — это объекты. Что интернет-контент, который потребляют мальчики этого возраста, состоящей из таких персонажей, как Эндрю Тейт, заставляет их думать, что изнасилование — это вина жертвы и над этим стоит смеяться. Они не понимают, что их собственные дети говорят такие вещи совершенно незнакомым людям, молодым женщинам, во время уроков в школе.

Как этот 14-летний, который хотел меня изнасиловать, будет вести себя со своим первым партнером?

Этот опыт меня напугал, но он также заставил меня осознать, насколько необходимы такие тренинги. Если мы не расскажем молодым людям, что такое здоровый секс и как работает сексуальное согласие, они узнают об этом из интернета, и, по моему опыту, это в конечном итоге приведет к искаженному мышлению. Как этот 14-летний, который хотел меня изнасиловать, будет вести себя со своим первым партнером? Где он научится обращаться со своим партнером? Как мы можем быть уверены, что подобные „шутки“ не приведут к действию? Эти молодые люди заслуживают и нуждаются в сексуальном просвещении на основе согласия. Оно должно быть доступно на государственном уровне, в каждой небольшой сельской школе и на каждом языке.

Меня обрадовала, но и огорчила девочка из того же класса, которая пришла к нам после занятий и извинилась за поведение одноклассников. Мы еще раз увидели, как на девочках отражается стратегия „давайте посадим хорошую девочку рядом с плохим мальчиком, чтобы он лучше учился“. Девочки по-прежнему несут ответственность за своих одноклассников с проблемным поведением, которые, вероятно, на них смотрят свысока. Еще к нам подошел мальчик, чье имя использовали его одноклассники, и извинился, сказав, что никогда не станет писать такие вещи. Остальные мальчики решили, что поставить его имя под шутками об изнасиловании – это забавно.

Те молодые люди, которые смеялись над словами об изнасиловании, уже являются частью общества.

После того как мы ушли, кто-то еще анонимно извинился за свой класс. Приятно было видеть, что есть и те, кто осмелится выделиться из толпы и сказать, что чье-то поведение было неправильным. В то же время, учитывая бандитский дух в классе, было ясно, что тех, кто не соглашался с хулиганами, либо подвергали издевательствам, либо просто игнорировали. Я не знаю, почему эти трое думали иначе, чем остальные в классе, и пришли извиняться. Возможно, их родители уже говорили с ними на подобные темы раньше, или они сами были в этом более осведомлены. Однако это показывает, что мыслить по-другому возможно и ситуация не безнадежна.

Все те молодые люди, которые смеялись над словами об изнасиловании, уже являются частью общества. И если их знания в области сексуального воспитания настолько скудны, а мнение о согласии так искажено, как в этом примере, то проблемы никуда не денутся, от чего мы все можем пострадать. Но если молодые люди получат соответствующее образование, они вырастут более разумными людьми, которые будут лучше относиться к своим партнерам, и, возможно, мы наконец разорвем порочный круг сексуализированного насилия.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить