15.01.2025, 09:30
Совсем другой человек: как личность меняется при переходе на неродной язык и какие в этом есть плюсы(19)
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Вы когда-нибудь задумывались о том, влияет ли язык, на котором вы говорите, на ваше восприятие мира? Согласно ряду исследований в области психолингвистики, когнитивной психологии и лингвистической антропологии, это действительно так. Языки не только позволяют нам общаться, но и формируют наше восприятие окружающего мира и самих себя, пишут в статье для The Conversation исследовательницы Мария Мар Бойос Перейра и Ана Бланко Каналес.
Более половины населения Земли ежедневно использует два или более языков. Причины этого могут быть разными — образование, иммиграция или семейные обстоятельства — но владение двумя или более языками становится всё более распространенным в условиях глобализации, пишет Delfi Life.
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