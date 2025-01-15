Совсем другой человек: как личность меняется при переходе на неродной язык и какие в этом есть плюсы

Вы когда-нибудь задумывались о том, влияет ли язык, на котором вы говорите, на ваше восприятие мира? Согласно ряду исследований в области психолингвистики, когнитивной психологии и лингвистической антропологии, это действительно так. Языки не только позволяют нам общаться, но и формируют наше восприятие окружающего мира и самих себя, пишут в статье для The Conversation исследовательницы Мария Мар Бойос Перейра и Ана Бланко Каналес.