Мода и стиль
12.01.2025, 09:30

Пухлые губки доступно и без уколов: могут ли помады и блески заменить инъекции филлеров?

 
Никола Шакале
Филлеры или специальный блески - что выбрать?
Филлеры или специальный блески - что выбрать?
ФОТО: L Julia | Shutterstock

Многие женщины задумываются о косметических инъекциях или филлерах, но не каждая готова к таким изменениям. Опасения, будет ли результат таким, как мы хотим, вполне понятны. Кроме того, инъекции филлеров - зачастую дорогое и болезненное удовольствие, и нужно найти знающего специалиста, чтобы не нажить себе лишних проблем. Если хочется чего-то менее радикального, но эффективного, на помощь приходят альтернативные варианты: помады и блески для губ с эффектом увеличения объема (Plumping Lip Gloss). Безопасно ли это? Рассказывает Delfi Life.

Помады и блески с эффектом объема действительно могут стать отличным решением для тех, кто пока не готов к инъекциям филлеров. Эти средства дают возможность попробовать, как будет выглядеть дополнительный объем на губах при небольших затратах - 3-15 евро. Филлеры обойдутся в десятки или даже сотни евро. А вдруг не подойдет?

Блески для губ с эффектом объема иногда вызывают дискомфорт и даже сильное жжение, как если намазать губы перцем чили. Нормальны ли такие ощущения и не наносят ли такие средства вред губам? Эти вопросы мы задали дерматологу рижской клиники Dr. Annas Bērziņas Ādas klīnika Дарье Арине Мишкиной.

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