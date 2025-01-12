Пухлые губки доступно и без уколов: могут ли помады и блески заменить инъекции филлеров?

Многие женщины задумываются о косметических инъекциях или филлерах, но не каждая готова к таким изменениям. Опасения, будет ли результат таким, как мы хотим, вполне понятны. Кроме того, инъекции филлеров - зачастую дорогое и болезненное удовольствие, и нужно найти знающего специалиста, чтобы не нажить себе лишних проблем. Если хочется чего-то менее радикального, но эффективного, на помощь приходят альтернативные варианты: помады и блески для губ с эффектом увеличения объема (Plumping Lip Gloss). Безопасно ли это? Рассказывает Delfi Life.