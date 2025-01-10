ЭКСПЕРТИЗА | Какое филе сельди – самое вкусное и лучше всего подойдет для любимого многими салата „под шубой“?

На магазинных полках – огромный выбор филе сельди: традиционного посола, малосольная, со специями, с дымком… Безусловно, каждый выбирает себе то, что ему нравится. Тем более, если речь идет о рыбе для салата „сельдь под шубой“, – у каждой хозяйки свой любимый рецепт и свои хитрости.

Кладезь витаминов

Мы привыкли считать деликатесом красную рыбу, а селедку часто недо­оцениваем. Зря!­

Сельдь – одна из самых жирных рыб. Наиболее вкусной считается атлантическая, которая водится у берегов Норвегии, Голландии, Исландии.

В филе сельди содержатся полинасыщенные жирные кислоты (Омега-3), которые улучшают функции головного мозга, сердца и сосудов. В составе также – много высококачественного легкоусвояемого белка, который используют для строения и восстановления клеток всего организма.

Селедка богата витаминами, такими как А, В2, В9, В12, В, D, РР, и минеральными веществами, среди которых кальций, калий, магний, селен, железо, хлор, сера, фосфор, натрий.

Какой должна быть селедка для „шубы“?

Впервые этот салат упомянули в кулинарных книгах 1960-70-х годов.

Есть мнение, что идея салата возникла из-за широкой доступности соленой селедки. А хозяйки добавили к рыбе сытности и разнообразия – вареные овощи, яйца и майонез.

Пищевой технолог Наталья Бондарева считает, что, поскольку салат состоит в основном из овощей, постных и нейтральных на вкус, то филе сельди может быть более соленым и жирным – а еще лучше, если взять для салата филе в масле: это придаст сочности блюду.

Первый критерий, по которому мы оцениваем продукт, – вид. Цвет филе не должен быть рыжим или „ржавым“. Желтизну рыбе придает окисление жиров – это означает, что рыба начинает портиться.

Еще один важный критерий – консистенция. Филе не должно быть рыхлым или похожим на кашу – не очень приятно, когда рыба разваливается.

„Мясо должно быть упругим, – говорит Наталья Бондарева. – Несмотря на то, что при производстве сельдь обрабатывают по специальным технологиям для размягчения костей“.