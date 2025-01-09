Новогодняя зачистка гардероба - что выкинуть, а что оставить? Эстонский стилист делится эффективным советом: „Я использую его со своими клиентами!“

ВОПРОС: „Мой шкаф ломится от одежды. Но кажется, что чем больше я покупаю, тем меньше у меня есть, что носить. Я даже посмотрела, от чего я готова отказаться, но так и не смогла ни с чем расстаться“.

Маргарет, 31

КАРОЛИН КУУЗИК: „Чтобы вас немного утешить, скажу, что это очень распространенная проблема. Чем больше у вас одежды, тем сложнее ее между собой комбинировать и тем более разрозненным становится ваш гардероб. Единственное решение - провести разбор гардероба. Но для начала можно попробовать облегченный вариант. Договоритесь с собой, что выберете, скажем, десять вещей из своего гардероба, от которых вы откажетесь. Упакуйте их, уберите подальше и проживите без них несколько месяцев. Если за это время они вам не понадобятся, значит вы можете передать их дальше.

Второй вариант гораздо более жесткий, и я использую его в работе со своими клиентами. Попробуйте на основе своего гардероба составить шесть-восемь (можно и любое другое количество) повседневных нарядов, в которых вещи могут быть сочетаться крест на крест. Вещи, которые не сочетаются ни с одной другой, следует исключить из гардероба. Кстати, сейчас в мире идет волна разборов гардеробов. Знаменитости снимают видеоролики, в которых демонстрируют свои почти пустые шкафы и говорят, что решили отказаться от большей части вещей и что теперь им гораздо легче одеваться. Я не сторонник крайностей, но я знаю, насколько полезным может быть расхламление шкафа для самооценки и стиля“.

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