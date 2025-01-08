08.01.2025, 15:30
ФОТО | Первая красная дорожка это года! Облегающие платья и шикарные костюмы: вот самые стильные звезды на премии „Золотой глобус“
ФОТО: | REUTERS
Недавно легендарный отель Beverly Hilton в Лос-Анджелесе вновь стал эпицентром гламура, ведь крупнейшие звезды Голливуда собрались на 82-й церемонии вручения премии „Золотой глобус“.
Наряду с премиями в области кино и телевидения на торжественном мероприятии не меньшее значение занимает и мода. По сути, „Золотой глобус“ - это еще и первая красная дорожка этого года, на которой гости демонстрируют модные тенденции нового года.
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