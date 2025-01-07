ФОТО | Бини - универсальный аксессуар! А вы знали, что шапка именно этого цвета считается символом сопротивления и приключений?

Самые ранние упоминания о предшественнике лыжной шапочки датируются несколькими столетиями назад. Бархатные головные уборы были названы в честь города Монмут, расположенным на юго-востоке Уэльса, где их производили. Однако вскоре люди поняли, что шерсть - гораздо более дешевый и практичный материал, чем очень дорогой в то время бархат.