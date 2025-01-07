07.01.2025, 10:31
ФОТО | Бини - универсальный аксессуар! А вы знали, что шапка именно этого цвета считается символом сопротивления и приключений?
ФОТО:
Шапка бини - это аксессуар с крайне широким амплуа. Она приходит на помощь, когда температура на улице приближается к нулю, но также идеально подходит, когда нужно добавить в образ нотку уличной крутости и напускного безразличия.
Самые ранние упоминания о предшественнике лыжной шапочки датируются несколькими столетиями назад. Бархатные головные уборы были названы в честь города Монмут, расположенным на юго-востоке Уэльса, где их производили. Однако вскоре люди поняли, что шерсть - гораздо более дешевый и практичный материал, чем очень дорогой в то время бархат.
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