РЕЦЕПТЫ | Так готовили Оливье в XXI веке и в СССР: разница, история и три варианта всеми обожаемого салата
Салат Оливье появился более 150 лет назад благодаря французскому кулинару бельгийского происхождения Люсьену Оливье. В 1860-х годах появилась мода на всё французское, поэтому салат получил головокружительный успех. Тем не менее, в СССР он изменился до неузнаваемости, пишет УНИАН.
Салат Оливье - оригинальный рецепт и история
Согласно одной версий, изначально шеф-повар изобрел обычное блюдо, которое было не салатом, а майонезом из дичи. Кулинар отваривал филейную часть рябчиков, то же самое делал с куропатками, затем нарезал кусочками и выкладывал на тарелку. Делал ланспик из куриного бульона резал его кубиками, как и вареные хвосты омара, и куски телячьего языка. Все это также размещалось на блюде и заправлялось прованским соусом. В центре тарелки шеф-повар размещал корнишоны и отварной картофель, а украшал блюдо вареными перепелиными яйцами.
Учитывая тот факт, что самый первый рецепт Оливье составил шеф-повар одного из московских ресторанов, состав имел разные вариации. Кулинар учитывал посты, сезонность продуктов и даже платежеспособность гостей заведения. Существует версия, что в рецепт Оливье вмешался невежественный клиент, перемешал все ингредиенты и съел - после того случая шеф-повар сам начал демонстративно перемешивать продукты в салате. Такой поступок возымел неожиданную для кулинара реакцию публики - новая подача нравилась гостям больше прежней, поэтому салат Оливье в своем первоначальном виде „проиграл“ более сытной вариации.
Советский Оливье - рецепт с курицей
Революция 1917 года привела к переменам в обществе, в том числе, ресторанном. Все классические ингредиенты для салата получили статус „буржуазных излишков“, поэтому исчезли из обихода, а ресторан, в котором творил Люсьен Оливье после его смерти был закрыт. Только в 1930-х годах бывший ученик Оливье, адаптировал салат под советские реалии и назвал его „Столичный“.
По этому рецепту Оливье с курицей готовят уже практически 100 лет:
300-400 гр говяжьего языка;
6 картофелин;
1 морковь;
3-4 яйца;
1 репчатый лук;
яблоко;
4 соленых огурца;
250 гр консервированного горошка;
200 гр майонеза;
соль, перец.
Отварить язык, картофель, морковь и яйца, остудить. Все ингредиенты на Оливье нарезать кубиком, выложить в глубокую емкость. С горошка слить жидкость, добавить овощ к остальным продуктам. Заправить салат майонезом, посолить, поперчить, перемешать.
Советский Оливье - рецепт с колбасой
Рецепт Оливье изменился еще один раз - в 50-60-х годах XX века это блюдо стало все чаще появляться на столах советских граждан. Курицу заменили колбасой, яблоко и говяжий язык убрали. Ввиду дефицитности многих продуктов Оливье с колбасой делали только на большие праздники - зачастую, на Новый год.
Именно в таком виде салат Оливье „дожил“ до наших дней:
500 гр картофеля;
500 гр моркови;
6 яиц;
300 гр соленых огурцов;
300 гр вареной колбасы;
300 гр майонеза;
2 репчатых лука;
1 банка консервированного горошка;
соль, перец.
Картофель, яйца и морковь отварить, нарезать кубиками. Лук измельчить, огурцы и вареную колбасу также нарезать кубиками. Выложить продукты в миску, добавить консервированный горошек. Заправить салат Оливье майонезом, посолить, поперчить, подавать к столу.