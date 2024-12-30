РЕЦЕПТЫ | Так готовили Оливье в XXI веке и в СССР: разница, история и три варианта всеми обожаемого салата

Салат Оливье - оригинальный рецепт и история

Согласно одной версий, изначально шеф-повар изобрел обычное блюдо, которое было не салатом, а майонезом из дичи. Кулинар отваривал филейную часть рябчиков, то же самое делал с куропатками, затем нарезал кусочками и выкладывал на тарелку. Делал ланспик из куриного бульона резал его кубиками, как и вареные хвосты омара, и куски телячьего языка. Все это также размещалось на блюде и заправлялось прованским соусом. В центре тарелки шеф-повар размещал корнишоны и отварной картофель, а украшал блюдо вареными перепелиными яйцами.

Учитывая тот факт, что самый первый рецепт Оливье составил шеф-повар одного из московских ресторанов, состав имел разные вариации. Кулинар учитывал посты, сезонность продуктов и даже платежеспособность гостей заведения. Существует версия, что в рецепт Оливье вмешался невежественный клиент, перемешал все ингредиенты и съел - после того случая шеф-повар сам начал демонстративно перемешивать продукты в салате. Такой поступок возымел неожиданную для кулинара реакцию публики - новая подача нравилась гостям больше прежней, поэтому салат Оливье в своем первоначальном виде „проиграл“ более сытной вариации.

Советский Оливье - рецепт с курицей

Революция 1917 года привела к переменам в обществе, в том числе, ресторанном. Все классические ингредиенты для салата получили статус „буржуазных излишков“, поэтому исчезли из обихода, а ресторан, в котором творил Люсьен Оливье после его смерти был закрыт. Только в 1930-х годах бывший ученик Оливье, адаптировал салат под советские реалии и назвал его „Столичный“.

По этому рецепту Оливье с курицей готовят уже практически 100 лет:

300-400 гр говяжьего языка;

6 картофелин;

1 морковь;

3-4 яйца;

1 репчатый лук;

яблоко;

4 соленых огурца;

250 гр консервированного горошка;

200 гр майонеза;

соль, перец.