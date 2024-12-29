29.12.2024, 13:30
Алый и золотой. Как создать по-настоящему стильный праздничный комплект?
ФОТО:
Огненно-красный – самый заметный цвет в мире в этом сезоне исполняет главную роль. Добавьте к нему немного золота, чтобы получился по-настоящему стильный праздничный комплект, рекомендует журнал JANA Luxury.
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год.
Свежий номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр следующего номера ЗДЕСЬ.
Cтатьи из предыдущих выпусков журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ.