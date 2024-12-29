Журнал Яна
29.12.2024, 13:30

Алый и золотой. Как создать по-настоящему стильный праздничный комплект?

 
Платье Aldo Järvsoo
Платье Aldo Järvsoo
ФОТО: Erlend Štaub

Огненно-красный – самый заметный цвет в мире в этом сезоне исполняет главную роль. Добавьте к нему немного золота, чтобы получился по-настоящему стильный праздничный комплект, рекомендует журнал JANA Luxury.

Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год.

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