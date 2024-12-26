Безопасность может быть модной! Как стильно носить отражатели

Основная доля наездов на пешеходов приходится на темное время суток. Свою лепту вносит и традиционная любовь эстоноземельцев к темной одежде. Легко ли увидеть вышедших на проезжую часть или бредущих по обочине людей, если они одеты в темные джинсы, куртки, пальто и шапки? Носить на одежде светоотражающие элементы – это необходимость, ведь заметить в темное время суток пешехода на дороге водителю практически невозможно. Даже если ехать очень аккуратно, не превышая разрешённую скорость, можно причинить вред человеку – машина и на скорости 20 км/ч остаётся железом. Установлено, что наличие светоотражающих элементов на одежде пешеходов позволяет им быть видимыми на расстоянии 150 метров, что дает водителю достаточно времени, чтобы отреагировать.

Можно получить и штраф

„Осенью и зимой, когда темнеет рано и меняются погодные условия, количество ДТП с пешеходами заметно возрастает. Часто пешеходы и велосипедисты остаются незаметными для водителей, поскольку не используют светоотражатели, а кто-то использует их неправильно. Случаи, когда пешеход без светоотражателя получает удар от транспортного средства, происходят, как правило, за чертой города или в малонаселенных и плохо освещенных районах. Отражатель в городе – также незаменимый атрибут в темное время суток. Он повышает безопасность пешехода, особенно при переходе дороги“, – говорит эксперт службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Марина Алексеева.