Безопасность может быть модной! Как стильно носить отражатели(1)
На полках и вешалках магазинов детской одежды – просто невероятное количество вещей со светоотражающими элементами. В отделах одежды для взрослых такого разнообразия, к сожалению, не наблюдается (мы проверили лично!). Почему же взрослые люди пренебрегают собственной безопасностью и как носить отражатель, чтобы это выглядело модно и стильно, выясняла „МК-Эстония“.
Основная доля наездов на пешеходов приходится на темное время суток. Свою лепту вносит и традиционная любовь эстоноземельцев к темной одежде. Легко ли увидеть вышедших на проезжую часть или бредущих по обочине людей, если они одеты в темные джинсы, куртки, пальто и шапки? Носить на одежде светоотражающие элементы – это необходимость, ведь заметить в темное время суток пешехода на дороге водителю практически невозможно. Даже если ехать очень аккуратно, не превышая разрешённую скорость, можно причинить вред человеку – машина и на скорости 20 км/ч остаётся железом. Установлено, что наличие светоотражающих элементов на одежде пешеходов позволяет им быть видимыми на расстоянии 150 метров, что дает водителю достаточно времени, чтобы отреагировать.
Можно получить и штраф
„Осенью и зимой, когда темнеет рано и меняются погодные условия, количество ДТП с пешеходами заметно возрастает. Часто пешеходы и велосипедисты остаются незаметными для водителей, поскольку не используют светоотражатели, а кто-то использует их неправильно. Случаи, когда пешеход без светоотражателя получает удар от транспортного средства, происходят, как правило, за чертой города или в малонаселенных и плохо освещенных районах. Отражатель в городе – также незаменимый атрибут в темное время суток. Он повышает безопасность пешехода, особенно при переходе дороги“, – говорит эксперт службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Марина Алексеева.
По словам Алексеевой, перед тем как прикрепить светоотражатель к одежде, надо продумать, будет ли он виден водителю. „Хелькур“ желательно носить на высоте автомобильных фар, то есть примерно на высоте 50–80 см от земли. „Понятно, что у взрослого человека светоотражающий элемент будет не там, где у ребенка. Важно, чтобы он был виден по возможности со всех сторон. Пешеход со светоотражателем будет в любом случае лучше заметен, но важно помнить – перед тем, как начать, переходить дорогу, по-прежнему нужно убедиться, что водитель все видит и уступает дорогу“, – констатирует эксперт.
Марина Алексеева добавляет: „В темное время суток спасает и одежда со световозращающими элементами. Если пешеход оказался без отражателя на неосвещенной дороге, заменой ему может стать другой источник света, например экран или фонарик мобильного телефона. Согласно Закону о дорожном движении, сделать себя заметным для других участников в темное время суток – это обязанность пешехода. За нарушение данного правила предусмотрен денежный штраф до 40 евро“.