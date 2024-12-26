Мода и стиль
26.12.2024, 12:22

Безопасность может быть модной! Как стильно носить отражатели

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Вита Жукова
Светоотражатели. Иллюстративное фото
Светоотражатели. Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

На полках и вешалках магазинов детской одежды – просто невероятное количество вещей со светоотражающими элементами. В отделах одежды для взрослых такого разнообразия, к сожалению, не наблюдается (мы проверили лично!). Почему же взрослые люди пренебрегают собственной безопасностью и как носить отражатель, чтобы это выглядело модно и стильно, выясняла „МК-Эстония“.

Основная доля наездов на пешеходов приходится на темное время суток. Свою лепту вносит и традиционная любовь эстоноземельцев к темной одежде. Легко ли увидеть вышедших на проезжую часть или бредущих по обочине людей, если они одеты в темные джинсы, куртки, пальто и шапки? Носить на одежде светоотражающие элементы – это необходимость, ведь заметить в темное время суток пешехода на дороге водителю практически невозможно. Даже если ехать очень аккуратно, не превышая разрешённую скорость, можно причинить вред человеку – машина и на скорости 20 км/ч остаётся железом. Установлено, что наличие светоотражающих элементов на одежде пешеходов позволяет им быть видимыми на расстоянии 150 метров, что дает водителю достаточно времени, чтобы отреагировать.

Можно получить и штраф

„Осенью и зимой, когда темнеет рано и меняются погодные условия, количество ДТП с пешеходами заметно возрастает. Часто пешеходы и велосипедисты остаются незаметными для водителей, поскольку не используют светоотражатели, а кто-то использует их неправильно. Случаи, когда пешеход без светоотражателя получает удар от транспортного средства, происходят, как правило, за чертой города или в малонаселенных и плохо освещенных районах. Отражатель в городе – также незаменимый атрибут в темное время суток. Он повышает безопасность пешехода, особенно при переходе дороги“, – говорит эксперт службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Марина Алексеева.

По словам Алексеевой, перед тем как прикрепить светоотражатель к одежде, надо продумать, будет ли он виден водителю. „Хелькур“ желательно носить на высоте автомобильных фар, то есть примерно на высоте 50–80 см от земли. „Понятно, что у взрослого человека светоотражающий элемент будет не там, где у ребенка. Важно, чтобы он был виден по возможности со всех сторон. Пешеход со светоотражателем будет в любом случае лучше заметен, но важно помнить – перед тем, как начать, переходить дорогу, по-прежнему нужно убедиться, что водитель все видит и уступает дорогу“, – констатирует эксперт. 

Марина Алексеева добавляет: „В темное время суток спасает и одежда со световозращающими элементами. Если пешеход оказался без отражателя на неосвещенной дороге, заменой ему может стать другой источник света, например экран или фонарик мобильного телефона. Согласно Закону о дорожном движении, сделать себя заметным для других участников в темное время суток – это обязанность пешехода. За нарушение данного правила предусмотрен денежный штраф до 40 евро“.

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Александра Деев, стилист

Александра Деев: «Если использовать традиционные светоотражатели, выбирайте минималистичный дизайн, например узкие продолговатые полоски».

Несколько идей, как актуально внедрить „хелькур“ в свои образы. Вообще, все виды светоотражателей полезны, так как они напрямую влияют на нашу безопасность. Но если хочется сделать это современно и стильно, вот что можно попробовать:

  • „Обвесы“ для сумок с отражателями. Сейчас в моде украшать сумки брелоками и цепочками, так что можно добавить к этому тренду светоотражатель. Он будет не только функциональным, но и стильным элементом.

Обвесы на сумку: стильно и модно.

  • Отражатели-броши. В некоторых магазинах (например Apollo) есть светоотражающие броши, которые можно прикрепить на лацкан пальто или на манжеты рукавов. Это выглядит элегантно и ненавязчиво.

Ну очень красиво: брошь на пальто добавит образу элегантности.

  • Минималистичные классические отражатели. Если использовать традиционные светоотражатели, выбирайте минималистичный дизайн, например, узкие продолговатые полоски. Они будут сочетаться с современными образами.

  • Светоотражающие шнурки для обуви. Это классный лайфхак! Замените обычные шнурки на светоотражающие. Такие шнурки можно найти в Kaubamaja, на Temu или AliExpress.

И ярко, и безопасно!: замените обычные шнурки на светоотражающие.

  • Аксессуары со светоотражающей нитью. Сейчас продаются шапки, перчатки и варежки, в которые вплетена световозвращающая нить. Днём они выглядят как обычные аксессуары, а в темноте отлично отражают свет. 

Выглядят, как обычные аксессуары: шапка или перчатки со светоотражающей нитью днём не привлекают внимания.

  • Светоотражающие нашивки. Для подростков можно предложить „хелькуры“-нашивки с логотипами или рисунками. Их удобно размещать на рукавах курток.

  • Чёрная рефлективная ткань. Ткань, которая при дневном свете выглядит как обычная чёрная, а в темноте отражает свет, – отличный вариант. Её можно использовать, например, в качестве бантика или платка, повязанного на ручку сумки.

Светоотражающая ткань: при дневном свете – черная.

Важно понимать, что детские светоотражатели в виде зверюшек или игрушек не подойдут для создания современного и статусного образа. Поэтому взрослым стоит выбирать более утончённые и стильные варианты. Это не так просто, но точно возможно!

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Тамара Дзманашвили, специалист-портной по индивидуальному пошиву

Тамара Дзманашвили, специалист-портной по индивидуальному пошиву.

Я как автомобилист просто обожаю таких пешеходов, которые ценят свою жизнь и принимают меры предосторожности в темное время года и суток. В этот период наличие у них светоотражателей – просто бесценно. Выбор отражателей и отражающих материалов огромен, многие стараются нашить дополнительно на куртку какой-то ромбик или цветочек, добавить лишнюю светоотражающую полоску на рукав и шапку.

Можно сделать это креативно, с выдумкой. Но, конечно, одно дело, когда отражатели навешаны или нашиты на спортивную одежду – одно с другим очень сочетается, и совсем другое дело, когда дама облачена в элегантное пальто для вечернего выхода в театр. Тут уже эмблему с отражателем на кашемир не нашьешь, да и протыкать его булавкой с отражающим брелоком не захочешь – весь образ и элегантность подпортит.

К счастью, сейчас многие мастерицы-рукодельницы предлагают огромное разнообразие аксессуаров из светоотражающей ткани: и всякие брошки-розочки, и милые птички-мышки, и кисточки со стразами, и даже бусы и пояса. Конечно, светоотражатель в любом случае меняет образ и изящества ему не добавляет, но в этой ситуации стоит думать о безопасности. Лучше вы пройдетесь по улице с раздражающим ваше эстетическое чувство нарукавным отражателем, чем без него вас с гламурным фейерверком и сиреной скорая помощь доставит в ЭМО на рентген для уточнения количества сломанных костей. Просто потому, что водитель в эти сумерки не заметил темный силуэт на дороге. Так что лично я за правильно расставленные приоритеты.

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