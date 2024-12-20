Мода и стиль
20.12.2024, 18:30

Теперь духи можно пить: в Таллинне создали коктейли, вдохновленные Baccarat Rouge, Black Opium и другими популярными парфюмами

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GLOSS.ee
Maison Francis Kurkdjian — Baccarat Rouge 540
Maison Francis Kurkdjian — Baccarat Rouge 540
ФОТО: ГВГ | UDU

В преддверии Нового года в таллиннском ресторане UDU стартовал уникальный проект, сочетающий мир высокой парфюмерии и гастрономии. Впервые в Эстонии гости смогут насладиться парфюмерными коктейлями, созданными по мотивам шести культовых ароматов, пишет GLOSS.ee.

Эти напитки идеально вписываются в праздничную атмосферу и станут доступными для дегустации до конца зимы. Каждый коктейль передаёт характер своего аромата, предлагая насыщенные вкусы, которые не оставят равнодушным даже самого искушённого гостя:

  • Tom Ford – Lost Cherry

  • Maison Francis Kurkdjian – Baccarat Rouge 540

  • Yves Saint Laurent – Black Opium

  • Jo Malone – Orange Bitters

  • By Kilian – Angel’s Share

  • Les Liquides Imaginaires – Dom Rosa

Первые посетители уже отметили удивительное сходство вкусов коктейлей с оригинальными ароматами. Каждый напиток становится не только гастрономическим, но и эстетическим удовольствием.

Читайте подробнее на GLOSS.ee.

Ресторан UDU сочетает в себе японскую, азиатскую и французскую кухню с эстонским отенком. Он находится по адресу Кай, 4 в центре Таллинна. Коктейли доступны для заказа со вторника по субботу с 17:00.

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