Теперь духи можно пить: в Таллинне создали коктейли, вдохновленные Baccarat Rouge, Black Opium и другими популярными парфюмами(4)
В преддверии Нового года в таллиннском ресторане UDU стартовал уникальный проект, сочетающий мир высокой парфюмерии и гастрономии. Впервые в Эстонии гости смогут насладиться парфюмерными коктейлями, созданными по мотивам шести культовых ароматов, пишет GLOSS.ee.
Эти напитки идеально вписываются в праздничную атмосферу и станут доступными для дегустации до конца зимы. Каждый коктейль передаёт характер своего аромата, предлагая насыщенные вкусы, которые не оставят равнодушным даже самого искушённого гостя:
Tom Ford – Lost Cherry
Maison Francis Kurkdjian – Baccarat Rouge 540
Yves Saint Laurent – Black Opium
Jo Malone – Orange Bitters
By Kilian – Angel’s Share
Les Liquides Imaginaires – Dom Rosa
Первые посетители уже отметили удивительное сходство вкусов коктейлей с оригинальными ароматами. Каждый напиток становится не только гастрономическим, но и эстетическим удовольствием.
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Ресторан UDU сочетает в себе японскую, азиатскую и французскую кухню с эстонским отенком. Он находится по адресу Кай, 4 в центре Таллинна. Коктейли доступны для заказа со вторника по субботу с 17:00.