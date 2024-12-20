Теперь духи можно пить: в Таллинне создали коктейли, вдохновленные Baccarat Rouge, Black Opium и другими популярными парфюмами

Эти напитки идеально вписываются в праздничную атмосферу и станут доступными для дегустации до конца зимы. Каждый коктейль передаёт характер своего аромата, предлагая насыщенные вкусы, которые не оставят равнодушным даже самого искушённого гостя:

Tom Ford – Lost Cherry

Maison Francis Kurkdjian – Baccarat Rouge 540

Yves Saint Laurent – Black Opium

Jo Malone – Orange Bitters

By Kilian – Angel’s Share

Les Liquides Imaginaires – Dom Rosa

Первые посетители уже отметили удивительное сходство вкусов коктейлей с оригинальными ароматами. Каждый напиток становится не только гастрономическим, но и эстетическим удовольствием.

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Ресторан UDU сочетает в себе японскую, азиатскую и французскую кухню с эстонским отенком. Он находится по адресу Кай, 4 в центре Таллинна. Коктейли доступны для заказа со вторника по субботу с 17:00.

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