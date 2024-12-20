Свободу соскам! Зачем и как женщины превращают часть тела в модный „аксессуар“

Соски, которые являются функциональной частью человеческого тела, в последние годы рассматриваются как эстетический аксессуар. Модные тенденции пропагандируют избавление от бюстгальтера и обнажение сосков через прозрачные или светлые рубашки. Но если от рождения или из-за каких-то жизненных обстоятельств с ними что-то не так, пластические хирурги готовы прийти на помощь. Да, пластика сосков тоже стала реальностью, пишет Delfi Life.