Мода и стиль
20.12.2024, 10:30

Свободу соскам! Зачем и как женщины превращают часть тела в модный „аксессуар“

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только спросите Бьянку Цензори и Ким Кардашьян!
Charli XCX
Charli XCX
ФОТО: Reynaud Julien/APS-Medias | Vida Press

Соски, которые являются функциональной частью человеческого тела, в последние годы рассматриваются как эстетический аксессуар. Модные тенденции пропагандируют избавление от бюстгальтера и обнажение сосков через прозрачные или светлые рубашки. Но если от рождения или из-за каких-то жизненных обстоятельств с ними что-то не так, пластические хирурги готовы прийти на помощь. Да, пластика сосков тоже стала реальностью, пишет Delfi Life.

По словам американских пластических хирургов, все более популярным становится тренд на „дизайнерские соски“. Спрос на инъекции и процедуры, чтобы сделать грудь более выразительной и создать постоянный „возбужденный“ вид, растет.

Это напрямую связано с тенденцией носить прозрачную или тонкую одежду без бюстгальтера. Неизвестно, делали ли знаменитости подобные процедуры, но очевидно, что их пример способствует росту популярности этого тренда. Женщины стараются подражать таким иконам, как Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Charli XCX, Doja Cat, Рианна и Бьянка Цензори, которые открыто демонстрируют свои соски без бюстгальтера.

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