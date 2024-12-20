20.12.2024, 10:30
Свободу соскам! Зачем и как женщины превращают часть тела в модный „аксессуар“(1)
только спросите Бьянку Цензори и Ким Кардашьян!
ФОТО: | Vida Press
Соски, которые являются функциональной частью человеческого тела, в последние годы рассматриваются как эстетический аксессуар. Модные тенденции пропагандируют избавление от бюстгальтера и обнажение сосков через прозрачные или светлые рубашки. Но если от рождения или из-за каких-то жизненных обстоятельств с ними что-то не так, пластические хирурги готовы прийти на помощь. Да, пластика сосков тоже стала реальностью, пишет Delfi Life.
По словам американских пластических хирургов, все более популярным становится тренд на „дизайнерские соски“. Спрос на инъекции и процедуры, чтобы сделать грудь более выразительной и создать постоянный „возбужденный“ вид, растет.
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