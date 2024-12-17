Настало время рождественских корпоративов! Правила поведения, которые нельзя нарушать, и как одеться, чтобы не ударить в грязь лицом

Часто возникает вопрос о том, являются ли встречи в нерабочее время обязательными. Они не обязательны, но факт в том, что посещать их все равно стоит из вежливости. Это хороший способ узнать своих коллег поближе, это укрепляет командный дух и, скажем прямо, дает представление о том, насколько вы хотите быть частью команды. Помните, что чем выше ваша должность, тем больше вас ждут на вечеринке.