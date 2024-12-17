17.12.2024, 15:00
Настало время рождественских корпоративов! Правила поведения, которые нельзя нарушать, и как одеться, чтобы не ударить в грязь лицом(1)
ФОТО: Pexels
Сезон рождественских корпоративов в самом разгаре. Даже если нет возможности организовать большую праздничную вечеринку, в большинстве учреждений все равно проводятся небольшие посиделки. Что нужно учитывать, отправляясь на корпоратив? Журнал Anne & Stiil собрал несколько правил, о которых стоит помнить.
1. Идите на корпоратив, даже если вы предпочли бы остаться дома.
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