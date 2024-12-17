Мода и стиль
17.12.2024, 15:00

Настало время рождественских корпоративов! Правила поведения, которые нельзя нарушать, и как одеться, чтобы не ударить в грязь лицом

 (1)
Рождественские и новогодние корпоративы - всегда весело. Главное, чтобы потом не было стыдно.
Рождественские и новогодние корпоративы - всегда весело. Главное, чтобы потом не было стыдно.
ФОТО: Pexels

Сезон рождественских корпоративов в самом разгаре. Даже если нет возможности организовать большую праздничную вечеринку, в большинстве учреждений все равно проводятся небольшие посиделки. Что нужно учитывать, отправляясь на корпоратив? Журнал Anne & Stiil собрал несколько правил, о которых стоит помнить.

1. Идите на корпоратив, даже если вы предпочли бы остаться дома.

Часто возникает вопрос о том, являются ли встречи в нерабочее время обязательными. Они не обязательны, но факт в том, что посещать их все равно стоит из вежливости. Это хороший способ узнать своих коллег поближе, это укрепляет командный дух и, скажем прямо, дает представление о том, насколько вы хотите быть частью команды. Помните, что чем выше ваша должность, тем больше вас ждут на вечеринке.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии