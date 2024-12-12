Стилист и дизайнер Каролин Куузик советует: хочется обновок на зиму, а денег нет? Вот как легко освежить зимний гардероб(3)
Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем, как освежить свой зимний гардероб.
ВОПРОС: Моя зимняя одежда выглядит „уставшей“, но я не хочу покупать новую. Пожалуйста, посоветуйте, как ее „оживить“!
Марис, 39
КАРОЛИН КУУЗИК: Прежде всего, достаньте устройство для удаления катышков и обработайте им все вязаные вещи, шапки, шарфы, перчатки и пальто, которые накопились за годы и за которыми вы не ухаживали. Хорошо делать это систематически и сразу, и это окажет волшебное обновляющее действие на ваш гардероб. Если у вас дома есть отпариватель, то он может сотворить чудеса с пальто. Отпаривание убивает бактерии, убирает складки и освежает вещь.
Посмотрите на свое пальто с художественной точки зрения - может быть, современная брошь придаст ему новый вид? Броши сейчас в тренде, поэтому в магазинах их выбор несколько больше. Также легко придать всему образу новый вид с помощью нового шарфа или шапки, особенно если подобрать аксессуары ярких цветов.