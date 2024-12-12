Стилист и дизайнер Каролин Куузик советует: хочется обновок на зиму, а денег нет? Вот как легко освежить зимний гардероб

КАРОЛИН КУУЗИК: Прежде всего, достаньте устройство для удаления катышков и обработайте им все вязаные вещи, шапки, шарфы, перчатки и пальто, которые накопились за годы и за которыми вы не ухаживали. Хорошо делать это систематически и сразу, и это окажет волшебное обновляющее действие на ваш гардероб. Если у вас дома есть отпариватель, то он может сотворить чудеса с пальто. Отпаривание убивает бактерии, убирает складки и освежает вещь.