Эксперт объясняет, где золото настоящее, а где покупки лучше избегать в популярных у жителей Эстонии странах

„На самом деле, покупая кольцо или цепочку в ювелирном магазине в Эстонии или за рубежом, стоит немного подержать изделие в руках и подвигать его – если изделие кажется лёгким, пустотелым или звучит, как полая ёлочная игрушка, то, скорее всего, это не очень качественная вещь“, — сказал Саарвельт.

„Такие украшения часто из „дутого“ золота, кольца легко мнутся, а цепочки растягиваются или рвутся, а отремонтировать или отполировать их практически невозможно, поскольку материал очень тонкий. Во многие ювелирные магазины в торговых центрах Эстонии товар поступает в основном из Турции, эти украшения выглядят красиво, но, на самом деле, представляют собой массовые изделия промышленного производства, и не выдерживают долгой носки. За те же деньги можно попросить ювелира в Эстонии сделать ювелирное изделие достойного качества“, – сказал Саарвельт.

По словам Ханса Саарвельта, в любимых местах отдыха жителей Эстонии, Египте и Турции, можно найти как достойные украшения, так и всевозможные безделушки, предназначенные для обмана туристов, – 25% украшений там вообще не из золота, или это изделия очень низкого качества.

„Покупки в Азии и Индии — это тоже лотерея: можно получить золото очень хорошего качества, но его сложно определить невооружённом глазом. Проба, поставленная в чужой стране, тоже может не соответствовать действительности – например, к нам привезли серьги пробы 750, а тестер показал пробу 585, т. е., значительно меньшее содержание золота. На изделиях, продаваемых в магазинах Эстонии, проба является обязательной, и она соответствует реальной“, – сказал Саарвельт.