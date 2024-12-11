Эксперт объясняет, где золото настоящее, а где покупки лучше избегать в популярных у жителей Эстонии странах(9)
По словам Ханса Саарвельта, менеджера по связям с общественностью сети ломбардов Luutar, крупнейшего в Эстонии посредника в торговле ювелирным золотом, жители Эстонии часто привозят украшения из стран, куда они ездят отдыхать, но там можно приобрести не только качественную вещь, но и подделку, а в некоторых странах следует быть особенно осторожными.
„На самом деле, покупая кольцо или цепочку в ювелирном магазине в Эстонии или за рубежом, стоит немного подержать изделие в руках и подвигать его – если изделие кажется лёгким, пустотелым или звучит, как полая ёлочная игрушка, то, скорее всего, это не очень качественная вещь“, — сказал Саарвельт.
„Такие украшения часто из „дутого“ золота, кольца легко мнутся, а цепочки растягиваются или рвутся, а отремонтировать или отполировать их практически невозможно, поскольку материал очень тонкий. Во многие ювелирные магазины в торговых центрах Эстонии товар поступает в основном из Турции, эти украшения выглядят красиво, но, на самом деле, представляют собой массовые изделия промышленного производства, и не выдерживают долгой носки. За те же деньги можно попросить ювелира в Эстонии сделать ювелирное изделие достойного качества“, – сказал Саарвельт.
По словам Ханса Саарвельта, в любимых местах отдыха жителей Эстонии, Египте и Турции, можно найти как достойные украшения, так и всевозможные безделушки, предназначенные для обмана туристов, – 25% украшений там вообще не из золота, или это изделия очень низкого качества.
„Покупки в Азии и Индии — это тоже лотерея: можно получить золото очень хорошего качества, но его сложно определить невооружённом глазом. Проба, поставленная в чужой стране, тоже может не соответствовать действительности – например, к нам привезли серьги пробы 750, а тестер показал пробу 585, т. е., значительно меньшее содержание золота. На изделиях, продаваемых в магазинах Эстонии, проба является обязательной, и она соответствует реальной“, – сказал Саарвельт.
„Много драгоценных камней люди привозят в Эстонию из Таиланда, но оценить их качество на месте очень сложно. В Бангкоке стоит опасаться довольно распространённой ювелирной аферы, при которой к туристам подходят разные так называемые доброжелательные люди и утверждают, что именно в этот день можно купить драгоценные камни без налога. На самом деле, они в сговоре с ювелирными магазинами – при такой покупке драгоценные камни, как правило, настоящие, но низкого качества, за которые берут гораздо больше, чем они реально стоят“, – добавил менеджер по связям с общественностью Luutar.
По его словам, в Дубае можно покупать золото в знакомых жителям Эстонии местах с относительно спокойным сердцем. „Например, в аэропорту или в ювелирных магазинах золото там продаётся хорошего качества, и оно настоящее, однако следует иметь в виду, что в Дубае продаётся много украшений с высоким содержанием золота, и люди просто не учитывают, что чем выше качество золота, тем мягче материал. Например, золото 875 и 916 пробы очень мягкое, такие украшения очень легко ломаются при носке“, — сказал Саарвельт.
„В Англии и Ирландии очень популярно белое золото. Сами по себе местные ювелирные магазины вполне корректны, но стоит иметь в виду, что проба белого золота там, с нашей точки зрения, необычайно низкая – 375, то есть, на самом деле, золото составляет лишь немногим более трети общего веса материала“, –- добавил Саарвельт.