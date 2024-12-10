10.12.2024, 11:33
Аксессуар, который стал очень популярен среди женщин: надев его, многие и не знают, что у него может быть двойное значение!
ФОТО: Vida Press
Хотя галстук - один из самых популярных подарков на День отца, в следующий раз вы можете задуматься и о том, чтобы сделать такой подарок какой-нибудь важной женщине в вашей жизни. В последние годы популярность этого аксессуара в женском гардеробе резко возросла.
В конце Тридцатилетней войны Франция наняла хорватских наемников, которые выглядели эффектно в своих разноцветных платках на шее. Молодой король Людовик XIV решил скопировать их стиль, и вскоре ношение шейных платков, предшественников галстуков, распространилось на другие дворы по всей Европе.
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