Мода и стиль
10.12.2024, 11:33

Аксессуар, который стал очень популярен среди женщин: надев его, многие и не знают, что у него может быть двойное значение!

 
Аксессуары на шее были в почете в любое время.
Аксессуары на шее были в почете в любое время.
ФОТО: Vida Press

Хотя галстук - один из самых популярных подарков на День отца, в следующий раз вы можете задуматься и о том, чтобы сделать такой подарок какой-нибудь важной женщине в вашей жизни. В последние годы популярность этого аксессуара в женском гардеробе резко возросла.

В конце Тридцатилетней войны Франция наняла хорватских наемников, которые выглядели эффектно в своих разноцветных платках на шее. Молодой король Людовик XIV решил скопировать их стиль, и вскоре ношение шейных платков, предшественников галстуков, распространилось на другие дворы по всей Европе.

Первая и Вторая мировые войны способствовали популяризации ношения галстука и среди дам. Причина была проста и логична - прежний стереотип о женщинах как о хрупких созданиях отступал по мере того, как менялась повседневная жизнь и обязанности. Ношение галстука было лишь одним из многочисленных способов обозначить новую роль женщины в обществе.

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