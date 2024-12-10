Аксессуар, который стал очень популярен среди женщин: надев его, многие и не знают, что у него может быть двойное значение!

Хотя галстук - один из самых популярных подарков на День отца, в следующий раз вы можете задуматься и о том, чтобы сделать такой подарок какой-нибудь важной женщине в вашей жизни. В последние годы популярность этого аксессуара в женском гардеробе резко возросла.