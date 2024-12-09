Стилист и дизайнер Каролин Куузик советует: какие сапоги носить в холодное время года с широкими штанами?(3)
Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем все о там, какую обувь носить с широкими штанами.
ВОПРОС: Какие сапоги носить с расклешенными штанами в осенне-зимний сезон, чтобы выглядеть круто и стильно?
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КАРОЛИН КУУЗИК: Один из самых надежных вариантов - невысокие полусапожки. Небольшой каблук позволяет штанам не волочиться по земле, а носки ботинок могут быть квадратными, закругленными или заостренными. Ботинки с заостренным носком делают ноги в широких штанах особенно стройными, но они могут подойти не всем. Под широкие темные джинсы также идеально подойдут ковбойские сапоги. Что касается форму каблуков, то под широкие штаны подходят как тонкие, так и толстые каблуки. Если вы ни слова не хотите слышать о сапогах на каблуке, то с широкими штанами можно носить удобные ботинки, например, с массивной подошвой
Однако стоит отметить, что широкие штаны нельзя закатывать так же, как узкие, - они просто не будут держаться. Поэтому сразу определитесь, как вы хотите носить штаны - с обувью на низком или высоком каблуке. Необходимость подгонки низа штанов швеей под высоту выбранной вами обуви - скорее обычное, чем исключительное явление. Сапоги с высоким голенищем и полусапоги с широким голенищем обычно не подходят к широким брюкам, так как при движении голенища будут выпирать из-под брюк, создавая странные формы.