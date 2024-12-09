Стилист и дизайнер Каролин Куузик советует: какие сапоги носить в холодное время года с широкими штанами?

КАРОЛИН КУУЗИК: Один из самых надежных вариантов - невысокие полусапожки. Небольшой каблук позволяет штанам не волочиться по земле, а носки ботинок могут быть квадратными, закругленными или заостренными. Ботинки с заостренным носком делают ноги в широких штанах особенно стройными, но они могут подойти не всем. Под широкие темные джинсы также идеально подойдут ковбойские сапоги. Что касается форму каблуков, то под широкие штаны подходят как тонкие, так и толстые каблуки. Если вы ни слова не хотите слышать о сапогах на каблуке, то с широкими штанами можно носить удобные ботинки, например, с массивной подошвой